



В ночь на 20 ноября Вооружённые силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотниками. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины и складские терминалы, задействованные в производстве и хранении крылатых ракет и беспилотников большой и средней дальности.

Кроме того, удары нанесены по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Львовской и Ивано-Франковской областях. В Одесской области атакована портовая инфраструктура и морские суда, используемые в интересах ВСУ.

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