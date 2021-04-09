Общество

В Волгограде садовницей «Царицынской оперы» с хорошей зарплатой оказалась дочь директора

Общество 09.04.2021 14:39
0
09.04.2021 14:39


Комитет культуры не обнаружил на рабочем месте дочь директора «Царицынской оперы», работавшей там садовницей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию Волгоградской области, в ходе проверки деятельности учреждения комитет культуры выявил данный факт и целый ряд других нарушений. Напомним, накануне стало известно об отставке директора заведения Леонида Пикмана. Как выяснилось, к его работе у профильного ведомства исполнительной власти региона были нарекания. Однако часть  коллектива учреждения новость об уходе Пикмана омрачила, они выступили в его поддержку. Сегодня руководство театра проведет встречу с сотрудниками театра, на которой будет обсуждаться, в том числе, данное кадровое решение.
В ходе проведенной облкомкультуры проверки было установлено, что 1 декабря прошлого года директор «Царицынской оперы» трудоустроил свою дочь техником в отдел правовой и договорной работы, который находится в его непосредственном подчинении. При этом в ее должностные обязанности входило озеленение, декоративное оформление территории и помещений театра, окучивание, прополка и рыхление грядок, что не соотносится с функциями и задачами отдела и, как отмечено в материалах проверки, «свидетельствует о формальном характере заключенного трудового договора».
За время проведения проверки с 25 февраля по 12 марта  был документально зафиксирован факт отсутствия садовницы на рабочем месте. Зарплата дочери директора при этом была далеко не минимальная. Так, за декабрь она получила 34 тысячи рублей, включая стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, учитывая, что продолжительность ее рабочего дня составляла 3,5 часа в день. В январе и феврале ее жалование составляло по 23 тысячи рублей в месяц. В ходе согласования итогов проверки трудовой договор с Пикман-младшей был расторгнут.
Проводивших проверку чиновников комитета культуры также насторожила практика включения в госзадание учреждения корпоративных мероприятий, за которые опера получала деньги. В программки и афиши театра такие спектакли и концерты не включались, то есть рядовые жители их увидеть не могли. Фактически, как отмечено в материалах проверки, данные факты указывают на наличие «скрытых» договоров аренды.
Анализ госзакупок театра показал, что в 2019 году из 583 заключенных договоров только по пяти проводились торги, в 2020 году из 334 договоров – только один. Остальные закупки осуществлены у единственного поставщика, причем с некоторыми фирмами контракты заключались по несколько раз за год. К примеру, с ИП Парецким в 2019 году было 9 договоров на поставку тканей суммарным объемом в 1,5 млн рублей.
Между тем, согласно законодательству, приобретение идентичных товаров у одного и того же поставщика контролирующие органы трактуют, как искусственное раздробление закупки. Кроме того, прямые договоры разрешено заключать только в исключительных случаях, когда отсутствует конкурентный рынок, либо проведение аукционов является нецелесообразным. 
Фигурирует в результатах проверки также история с оплатой проживания и проезда иногородним творческим работникам. Так, при анализе эффективности и целесообразности расходов на постановку оперы «Пиковая дама» установлено неэффективное использование средств гранта в сумме свыше 300 тысяч рублей.
Ни в договорах, ни в актах об оказании услуг не указано, сколько именно человек и где именно проживали. В связи с чем, как установили в комитете культуры, не представляется возможным определить обоснованность стоимости предоставленных услуг.
Также проверяющие зафиксировали факты покупки «Царицынской оперой» оборудования по завышенной стоимости. Установлены факты неэффективного использования средств театра при проведении мероприятий, которые не окупились – на их постановку было потрачено в разы больше денег, чем составил валовый сбор за проданные билеты.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Последняя трешка в сданном доме в ЖК "Бейкер стрит"

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Волжские студенты познакомились с производством абразивного завода
Общество
09.04.2021 15:04
Общество 09.04.2021 15:04
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2021 12:47
Общество 09.04.2021 12:47
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2021 11:24
Общество 09.04.2021 11:24
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2021 11:18
Общество 09.04.2021 11:18
Комментарии 0

0
Далее
Общество
09.04.2021 10:22
Общество 09.04.2021 10:22
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2021 08:51
Общество 09.04.2021 08:51
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2021 16:49
Общество 08.04.2021 16:49
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2021 15:22
Общество 08.04.2021 15:22
Комментарии 0

0
Далее
Общество
08.04.2021 15:19
Общество 08.04.2021 15:19
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2021 13:45
Общество 08.04.2021 13:45
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2021 11:41
Общество 08.04.2021 11:41
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2021 08:25
Общество 08.04.2021 08:25
Комментарии

0
Далее
Общество
07.04.2021 21:01
Общество 07.04.2021 21:01
Комментарии 0

0
Далее
Общество
07.04.2021 20:20
Общество 07.04.2021 20:20
Комментарии

0
Далее
Общество
07.04.2021 20:03
Общество 07.04.2021 20:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:04
В Волгограде на ярмарке вакансий работодатели ошарашили студентов своими предложениямиСмотреть фотографии
14:39
В Волгограде садовницей «Царицынской оперы» с хорошей зарплатой оказалась дочь директораСмотреть фотографии
12:50
Ускользающую от волгоградских силовиков пенсионерку на «Крузаке» догнали после публикации «Высоты 102»Смотреть фотографии
12:47
В Волгоградской области почти тысяча человек умерли от коронавирусаСмотреть фотографии
12:09
Волгоградец из-за стиков 13 раз громил киоскиСмотреть фотографии
11:24
В Волгограде поменяли маршрут движения автобуса от поселка М.Горького до университетаСмотреть фотографии
11:18
В Котельниково реализуется новая схема сотрудничества бизнеса, власти и населенияСмотреть фотографии
11:07
Ужасающие последствия пожара на складе с дробью в Волгограде сняли сверхуСмотреть фотографииCмотреть видео
10:34
В Волгограде массово эвакуируют судыСмотреть фотографии
10:24
В Волгограде годовалая малышка пострадала при столкновении двух машин (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:22
Волгоградцев предупреждают о молочной продукции сомнительного производстваСмотреть фотографии
09:52
Представитель магазина лже-брендов в Волгограде пытался откупиться от полиции (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
09:50
ВТБ снижает ставки по ипотекеСмотреть фотографии
08:51
"Были претензии": Леонид Пикман покинул пост директора «Царицынской оперы» в ВолгоградеСмотреть фотографии
05:54
Крупный пожар на складе с дробью полыхает на юге Волгограда (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
20:03
ТСЖ обязали убрать домик «Карлсона» с крыши элитной многоэтажки в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:01
Не тресните: бензин в Волгоградской области за три месяца подорожал на рубльСмотреть фотографии
17:28
Из СИЗО Волгограда в психбольницу переводят обвиняемого в терроризме подросткаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:49
«При чем тут Юрий Гагарин?»: в Волгограде хотят наладить контакт с кубинцамиСмотреть фотографии
15:56
Под Волгоградом двое братьев-саратовцев ответят за издевательства над старушкойСмотреть фотографии
15:22
«Масляные реки и призывные листовки»: в Волгограде неизвестный портит подъезды жилых домовСмотреть фотографииCмотреть видео
15:19
По 30 тысяч за штуку: на набережной в Волгограде высаживают взрослые елиСмотреть фотографии
14:26
Завалившаяся на бок бетономешалка зацементировала Третью продольную в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:45
Роковые девять дней: в Волгоградской области пополнился список жертв коронавирусаСмотреть фотографии
13:27
Бывшей высокопоставленной сотруднице полиции в Волгограде грозит реальный срок после разоблачения службой безопасностиСмотреть фотографии
13:12
Жителя Волгоградской области осудили за экстремистский комментарий к повышению пенсионного возрастаСмотреть фотографии
12:49
В Волгоградской области водитель пытался взвалить вину на погибшего в ДТП подросткаСмотреть фотографии
12:35
В торговых центрах районов Волгоградской области появятся прививочные пунктыСмотреть фотографииCмотреть видео
11:58
В Садах Придонья готовят будущих чемпионовСмотреть фотографии
11:41
Нерадивого подрядчика отстранили от благоустройства улицы Титова в ВолгоградеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 