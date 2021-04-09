



Комитет культуры не обнаружил на рабочем месте дочь директора «Царицынской оперы», работавшей там садовницей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию Волгоградской области, в ходе проверки деятельности учреждения комитет культуры выявил данный факт и целый ряд других нарушений. Напомним, накануне стало известно об отставке директора заведения Леонида Пикмана. Как выяснилось, к его работе у профильного ведомства исполнительной власти региона были нарекания. Однако часть коллектива учреждения новость об уходе Пикмана омрачила, они выступили в его поддержку. Сегодня руководство театра проведет встречу с сотрудниками театра, на которой будет обсуждаться, в том числе, данное кадровое решение.

В ходе проведенной облкомкультуры проверки было установлено, что 1 декабря прошлого года директор «Царицынской оперы» трудоустроил свою дочь техником в отдел правовой и договорной работы, который находится в его непосредственном подчинении. При этом в ее должностные обязанности входило озеленение, декоративное оформление территории и помещений театра, окучивание, прополка и рыхление грядок, что не соотносится с функциями и задачами отдела и, как отмечено в материалах проверки, «свидетельствует о формальном характере заключенного трудового договора».

За время проведения проверки с 25 февраля по 12 марта был документально зафиксирован факт отсутствия садовницы на рабочем месте. Зарплата дочери директора при этом была далеко не минимальная. Так, за декабрь она получила 34 тысячи рублей, включая стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, учитывая, что продолжительность ее рабочего дня составляла 3,5 часа в день. В январе и феврале ее жалование составляло по 23 тысячи рублей в месяц. В ходе согласования итогов проверки трудовой договор с Пикман-младшей был расторгнут.

Проводивших проверку чиновников комитета культуры также насторожила практика включения в госзадание учреждения корпоративных мероприятий, за которые опера получала деньги. В программки и афиши театра такие спектакли и концерты не включались, то есть рядовые жители их увидеть не могли. Фактически, как отмечено в материалах проверки, данные факты указывают на наличие «скрытых» договоров аренды.

Анализ госзакупок театра показал, что в 2019 году из 583 заключенных договоров только по пяти проводились торги, в 2020 году из 334 договоров – только один. Остальные закупки осуществлены у единственного поставщика, причем с некоторыми фирмами контракты заключались по несколько раз за год. К примеру, с ИП Парецким в 2019 году было 9 договоров на поставку тканей суммарным объемом в 1,5 млн рублей.

Между тем, согласно законодательству, приобретение идентичных товаров у одного и того же поставщика контролирующие органы трактуют, как искусственное раздробление закупки. Кроме того, прямые договоры разрешено заключать только в исключительных случаях, когда отсутствует конкурентный рынок, либо проведение аукционов является нецелесообразным.

Фигурирует в результатах проверки также история с оплатой проживания и проезда иногородним творческим работникам. Так, при анализе эффективности и целесообразности расходов на постановку оперы «Пиковая дама» установлено неэффективное использование средств гранта в сумме свыше 300 тысяч рублей.

Ни в договорах, ни в актах об оказании услуг не указано, сколько именно человек и где именно проживали. В связи с чем, как установили в комитете культуры, не представляется возможным определить обоснованность стоимости предоставленных услуг.

Также проверяющие зафиксировали факты покупки «Царицынской оперой» оборудования по завышенной стоимости. Установлены факты неэффективного использования средств театра при проведении мероприятий, которые не окупились – на их постановку было потрачено в разы больше денег, чем составил валовый сбор за проданные билеты.



