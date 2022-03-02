Происшествия

На производстве бытовой химии Grass под Волгоградом произошел пожар

Происшествия 02.03.2022 09:14
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02.03.2022 09:14


В поселке Средняя Ахтуба в Волгоградской области в ночь на 2 марта произошло возгорание в одном из ангаров, расположенных на территории производства бытовой химии. Как сообщили ИА "Высота 102"в экстренных службах, пожарные ликвидировали огонь на территории предприятия GRASS.

По  предварительным данным, пожар в нежилом здании произошел на улице Памяти в Средней Ахтубе сразу после полуночи. Ангар площадью 1000 квадратных метров оказался полностью охвачен огнем.  В результате пожара, сообщают сотрудники экстренных служб, никто из людей не пострадал.

В Красноармейском районе Волгограда 1 марта пожарные расчеты 1-го отряда ФПС ликвидировали возгорание в заводоуправлении  канатного завода. 

В ГУ МЧС России по Волгоградской области настаивают на том, что на территории предприятия возгорания не было, однако не отрицают факт происшествия на улице Памяти в Средней Ахтубе. 

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