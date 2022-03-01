Происшествия

На канатном заводе в Волгограде загорелось административное здание

Происшествия 01.03.2022 20:33
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01.03.2022 20:33




Пожарные расчеты 1-го ОФПС локализуют возгорание в заводоуправлении метизного производства в Красноармейском районе Волгограда на улице Бахтурова, 12. На крыше административного здания загорелась кровля на площади 50 кв. м, информация о пожаре на пульт диспетчера поступила в 19.10, сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Причина пожара устанавливается. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Пожарные продолжают работать на месте возгорания, информация уточняется.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области.

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