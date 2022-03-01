На канатном заводе в Волгограде загорелось административное здание











Пожарные расчеты 1-го ОФПС локализуют возгорание в заводоуправлении метизного производства в Красноармейском районе Волгограда на улице Бахтурова, 12. На крыше административного здания загорелась кровля на площади 50 кв. м, информация о пожаре на пульт диспетчера поступила в 19.10, сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.





Причина пожара устанавливается. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Пожарные продолжают работать на месте возгорания, информация уточняется.





Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области.