На канатном заводе в Волгограде загорелось административное здание

Происшествия 01.03.2022 20:33
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01.03.2022 20:33
Пожарные расчеты 1-го ОФПС локализуют возгорание в заводоуправлении метизного производства в Красноармейском районе Волгограда на улице Бахтурова, 12. На крыше административного здания загорелась кровля на площади 50 кв. м, информация о пожаре на пульт диспетчера поступила в 19.10, сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.
Причина пожара устанавливается. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Пожарные продолжают работать на месте возгорания, информация уточняется.
Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области.
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