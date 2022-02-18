В Волгограде кондуктор троллейбуса выгнала на мороз 13-летнего подростка

Расследования 18.02.2022 11:01
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18.02.2022 11:01
Следователи СУ СКР по Волгоградской области проверяют информацию по факту возможного нарушения прав 13-летнего школьника. Как рассказала ИА «Высота 102» старший помощник руководителя ведомства Дарья Буянова, несколько дней назад подростка выгнали из троллейбуса, когда кондуктор не смогла получить чек за оплату проезда. В итоге школьнику пришлось выйти на остановке «ул. Новороссийская» и идти до дома пешком по морозу примерно 7 километров.
Сам мальчик утверждает, что деньги на его банковской карте были, списание средств за поездку произошло, однако кондуктор троллейбуса №15А заявила, что не получила чек.
– По данному факту следственными органами СКР по Волгоградской области организована доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также лица, допустившие нарушение прав несовершеннолетнего, – заявила Дарья Буянова. – По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Отметим, что подобные инциденты происходят в Волгограде с завидной регулярностью, несмотря на то, что еще в прошлом году Госдума РФ приняла закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта безбилетников до 16 лет. Речь в документе идет о детях, которые едут без сопровождения взрослых.
В пресс-службе мэрии Волгограда, тем временем, сообщили, что о произошедшей ситуации знают, и уже в день обращения мамы мальчика с жалобой на кондуктора департаментом городского хозяйства совместно с транспортным предприятием была начата проверка.
– В случае подтверждения фактов, изложенных в обращении, к виновным сотрудникам предприятия будут применены меры взыскания, – заверили в горадминистрации.
Представители мэрии также подтвердили, что с сотрудниками МУП «Метроэлектротранс» постоянно проводятся инструктажи о действиях в подобных ситуациях.
– В случае подобных происшествий для наиболее оперативной реакции транспортного предприятия пассажир всегда может обратиться с сообщением непосредственно в диспетчерскую (данные перевозчика размещены в салонах каждого автобуса, трамвая или троллейбуса) или оставить сообщение по телефону горячей линии департамента городского хозяйства по телефону 23-31-60, – добавили в пресс-службе.
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