Расследования

Без срока давности: спустя 20 лет в Москве задержали убийцу 28-летнего волгоградца

Расследования 17.02.2022 10:49
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17.02.2022 10:49






Рано утром 23 августа 1999 года на на правом берегу реки Волга в Красноармейском районе Волгограда местные жители нашли тело задушенного мужчины. Следователям удалось установить его личность и возраст – 28 лет. По данному факту было возбуждено уголовное дело, однако сразу найти преступника не удалось. Долгие 20 лет дело находилось в категории «глухарей».
В 2022 году в ходе изучения материалов уголовного дела сотрудники постоянно действующей аналитической группы по раскрытию преступлений прошлых лет, созданной при СУ СКР по Волгоградской области, приняли решение о возобновлении предварительного следствия и проведении дополнительных следственных действий по тому уголовному делу. И появилась зацепка.
– В результате совместной работы следователей следственного отделения по расследованию преступлений прошлых лет, следователей-криминалистов регионального управления СКР, а также оперативных сотрудников областного Главка МВД был установлен и допрошен в качестве свидетеля непосредственный очевидец совершенного преступления, который сообщил следователям обстоятельства преступления, назвал данные преступника и даже продемонстрировал непосредственно на месте происшествия, как был убит мужчина, – рассказала ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СКР региона Дарья Буянова.
Дальнейшее было делом техники. Оперативникам удалось установить место нахождения предполагаемого убийцы – он находился в Москве, где и был задержан. Как выяснилось, 47-летний уроженец Волгограда 20 лет назад после совершения преступления переехал  с родителями в столицу, где жил и до настоящего момента работал таксистом. Накануне его доставили в Волгоград к следователю для проведения необходимых следственных действий. 
– По данным следствия, причиной расправы стало желание злоумышленника завладеть личными вещами и денежными средствами потерпевшего, – уточнила Буянова.
В настоящее время в отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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