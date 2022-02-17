Без срока давности: спустя 20 лет в Москве задержали убийцу 28-летнего волгоградца

Расследования 17.02.2022 10:49
0
17.02.2022 10:49
Рано утром 23 августа 1999 года на на правом берегу реки Волга в Красноармейском районе Волгограда местные жители нашли тело задушенного мужчины. Следователям удалось установить его личность и возраст – 28 лет. По данному факту было возбуждено уголовное дело, однако сразу найти преступника не удалось. Долгие 20 лет дело находилось в категории «глухарей».
В 2022 году в ходе изучения материалов уголовного дела сотрудники постоянно действующей аналитической группы по раскрытию преступлений прошлых лет, созданной при СУ СКР по Волгоградской области, приняли решение о возобновлении предварительного следствия и проведении дополнительных следственных действий по тому уголовному делу. И появилась зацепка.
– В результате совместной работы следователей следственного отделения по расследованию преступлений прошлых лет, следователей-криминалистов регионального управления СКР, а также оперативных сотрудников областного Главка МВД был установлен и допрошен в качестве свидетеля непосредственный очевидец совершенного преступления, который сообщил следователям обстоятельства преступления, назвал данные преступника и даже продемонстрировал непосредственно на месте происшествия, как был убит мужчина, – рассказала ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СКР региона Дарья Буянова.
Дальнейшее было делом техники. Оперативникам удалось установить место нахождения предполагаемого убийцы – он находился в Москве, где и был задержан. Как выяснилось, 47-летний уроженец Волгограда 20 лет назад после совершения преступления переехал с родителями в столицу, где жил и до настоящего момента работал таксистом. Накануне его доставили в Волгоград к следователю для проведения необходимых следственных действий.
– По данным следствия, причиной расправы стало желание злоумышленника завладеть личными вещами и денежными средствами потерпевшего, – уточнила Буянова.
В настоящее время в отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Реклама
«Не считаю себя экстремистом»: оппозиционер из Волгограда заявил о преследовании за песню «Нищих убивай!»17.02.2022 12:48
Расследования 17.02.2022 12:48
В центре Волгограда из-за фритюрницы эвакуировали посетителей кафе «Кинза»17.02.2022 10:55
Расследования 17.02.2022 10:55
Дело о звонке гражданина Турции передали из Москвы в Волгоградскую область16.02.2022 19:08
Расследования 16.02.2022 19:08
«Это бизнес. Остальное – лирика»: не все волгоградцы поняли ностальгию по чебурекам16.02.2022 18:00
Расследования 16.02.2022 18:00
Директора фирмы обвиняют в смерти 11-летнего мальчика от угарного газа16.02.2022 13:50
Расследования 16.02.2022 13:50
В Волгоградской области возбудили уголовное дело после зверского убийства хаски16.02.2022 11:18
Расследования 16.02.2022 11:18
В селе Волгоградской области у мертвого мужчины крысы отгрызли часть тела16.02.2022 09:20
Расследования 16.02.2022 09:20
Волгоградцы прощаются с легендарными чебуреками со «вкусом СССР»15.02.2022 19:17
Расследования 15.02.2022 19:17
Браконьеры пытались удрать с убитыми косулями от полицейских в Волгоградской области15.02.2022 14:38
Расследования 15.02.2022 14:38
В Волгограде под окнами гостиницы «Турист» нашли мертвым мужчину15.02.2022 12:25
Расследования 15.02.2022 12:25
Фигурантам дела об убийстве отца школьницы в Волгограде прокурор просит 30 лет колонии15.02.2022 12:15
Расследования 15.02.2022 12:15
В Волгограде экс-инспектор ГИБДД заработал 27 млн рублей на взятках от маршрутчиков15.02.2022 11:38
Расследования 15.02.2022 11:38
Двух волгоградцев осудили за похищение соседки15.02.2022 11:27
Расследования 15.02.2022 11:27
В Норильске задержали 14-летнего напарника лжеминера волгоградских школ14.02.2022 17:39
Расследования 14.02.2022 17:39
Поставщиков черной икры богатым москвичам осудили в Волгоградской области14.02.2022 17:28
Расследования 14.02.2022 17:28
Реклама