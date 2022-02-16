Директора фирмы обвиняют в смерти 11-летнего мальчика от угарного газа

Расследования 16.02.2022 13:50
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16.02.2022 13:50
Глава коммерческой организации, обслуживающей дымоходы и вентиляционные каналы, обвиняют в смерти от угарного газа 11-летнего ребенка в Котово. Как сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, 64-летний фигурант уголовного дела предстанет перед судом за выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть человека. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.
По данным следствия, обвиняемый, будучи ответственным за оказание услуг и выполнение комплекса работ по проверке дымоходов и вентиляционных каналов жилого фонда по улице Мира в городе Котово, не принимал меры для исполнения договорных обязательств. Плановые осмотры, ремонт и очистка от сажи дымоходов и вентиляционных каналов не проводилась, что привело к трагедии. В мае 2019 года в одной из квартир жилого дома по улице Мира от отравления угарным газом скончался 11 -летний мальчик.
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