Расследования

Браконьеры пытались удрать с убитыми косулями от полицейских в Волгоградской области

Расследования 15.02.2022 14:38
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15.02.2022 14:38


Браконьеры застрелили двух косуль, а потом на машине с незаконной добычей пытались сбежать от полицейских в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ночью сотрудники ГИБДД в Михайловском районе попытались остановить двигавшуюся по дороге «Ниву». Однако водитель только прибавил скорость. После непродолжительной погони машину удалось догнать. В ходе проверки у 56-летнего водителя автомобиля, с которым в качестве пассажира ехал 48-летний неоднократно судимый мужчина, были обнаружены две туши убитых косуль, охотничий карабин и патроны. Предметы вместе с автомобилем были изъяты. 
Сотрудники полиции выяснили, что мужчины, проживающие в одном из хуторов Михайловского района, решили добыть животных для употребления в пищу, несмотря на запрет на отстрел парнокопытных. Помимо этого, полицейские установили, что водитель автомобиля ранее был лишен прав, но, несмотря на это, сел за руль. К тому же мужчина был пьян. Подозреваемый вину в содеянном признал. Сумма ущерба устанавливается.

В настоящее время сотрудники дознания отделения МВД России по Михайловскому району решают вопрос о возбуждении в отношении злоумышленников уголовного дела по ч. 1 ст. 258 УК РФ (Незаконная охота). В отношении водителя могут возбудить дело по ч. 1 ст. 264-1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию).
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

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