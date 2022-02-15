



В Волгограде 41-летний бывший инспектор ГИБДД вскоре предстанет перед судом по обвинению во взяточничестве. Как стало известно ИА «Высота 102», экс-полицейский заработал более 27 миллионов рублей на откатах, которые получал от местных перевозчиков.

По словам и.о. старшего помощника руководителя СУ СКР по Волгоградской области Дарьи Буяновой, преступное состояние мужчина сколотил с 2017 года: именно тогда он «поставил на счетчик» владельца маршруток, вымогая у него баснословные суммы в обмен за непривлечение его сотрудников к административной ответственности за возможные правонарушения на транспорте и в области дорожного движения.

– В период с мая 2017 года по февраль 2019 года злоумышленник получил взятку в общей сумме более 22 миллионов рублей. Причем уже даже после увольнения со службы в марте 2019 года бывший инспектор ГИБДД, вводя в заблуждение предпринимателя, продолжал получать от него деньги, заработав дополнительно еще более 13 миллионов рублей, – сообщила Буянова.

Также в ходе расследования уголовного дела было установлено, что при посредничестве этого же предпринимателя обвиняемый получил взятки в общей сумме более 1 миллиона рублей за непривлечение и других водителей маршрутных автомобилей к административной ответственности.

– На стадии расследования в качестве обеспечительных мер на имущество обвиняемого следователями был наложен арест на сумму более 5 миллионов рублей, – отметила Дарья Буянова.

Расследованием уголовного дела занимались сотрудники второго отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СКР. В настоящее время следствие завершено, подпольному миллионеру предъявлено окончательное обвинение, он уже ознакомился с материалами следствия. Уголовное дело направлено в прокуратуру Волгоградской области для утверждения обвинительного заключения.



