Расследования

«Концессии водоснабжения» в Волгограде загрязнили Волгу на 550 млн рублей

Расследования 14.02.2022 14:02
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14.02.2022 14:02


Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям совместно с Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой уличили «Концессии водоснабжения» в загрязнении Волги. Нанесенный природе ущерб составил более 550 млн рублей, сообщили ИА «Высота 102» в Росприроднадзоре.
В ведомстве напомнили, что заключенное в 2015 году концессионное соглашение предусматривало, в том числе, модернизацию очистных сооружений канализации на острове Голодный с привлечением долгосрочных инвестиций. Они предназначены для полной биологической очистки смеси хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод с шести районов Волгограда.
Росприроднадзор и природоохранная прокуратура неоднократно отбирали пробы природной и поверхностной воды из акватории Волги в границах Кировского района и пробы сточной очищенной воды из очистных сооружений на Голодном. При сравнении полученных результатов лабораторных исследований специалисты установили превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ при сбросе в водный объект по алюминию в 4,8 раза, по цинку 3,4 раза, по ортофосфатам в 23,9 раза, ионам аммония в 7,1 раз, по нефтепродуктам в 16,3 раза, по АПАВ в 1,8 раза, по марганцу в 1,3 раза, по БПК полн. в 1,6 раза. Также в составе сброса был обнаружен хром, на которое у ООО «Концессии водоснабжения» отсутствует разрешение и норматив на сброс.
«ООО «Концессии водоснабжения» искажены данные о достигнутом экологическом эффекте, что подтверждается предоставленными отчетами за 2020-2021 годы в рамках Плана снижения сбросов на период с 2016 года по 2022 год, – говорится в сообщении природоохранного ведомства. – Более того, согласно отчету о ходе выполнения Плана снижения сбросов за 2020 год, ООО «Концессии водоснабжения» на достижение экологического эффекта затрачено более 83 млн рублей. Данная информация концессионером направлена в адрес органа исполнительной власти субъекта Волгоградская области, при этом реальная сумма затраченных средств, установленная в ходе проверочных мероприятий, составила 581 тысячу рублей».
По результатам проверки Росприроднадзор установил признаки ряда административных правонарушений. Материалы по факту неподтвержденного освоения более 83 млн рублей и причинения вреда Волге переданы в природоохранную прокуратуру для оценки действий должностных лиц по наличию признаков уголовно-наказуемых деяний.
«Результаты проведенных надзорных мероприятий могут быть обжалованы в установленном законодательством порядке. Ситуация по устранению нарушений ООО «Концессии водоснабжения» находится на контроле Межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям», – резюмировали в ведомстве.

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