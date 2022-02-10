Волгоградский облсуд признал законным отстранение от работы энергетиков за отказ от прививки

Расследования 10.02.2022 16:27
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10.02.2022 16:27
Сегодня Волгоградский областной суд признал законными приказы об отстранении от работы сотрудников ООО «КамышинТеплоЭнерго» в связи с отказом от вакцинации. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, суд апелляционной инстанции признал вынесенное ранее Камышинским городским судом решение законным и обоснованным. Жалобы работников, которые пытались опротестовать приговор суда первой инстанции, оставлены без удовлетворения.
Решение по коллективному иску работников ООО «КамышинТеплоЭнерго» Камышинский городской суд вынес в декабре 2021 года. Работники предприятия, напомним, оспаривали приказы об отстранении их от работы в связи с отказом прохождения некоторых сотрудников вакцинации от COVID-19. Тогда судья посчитал действия работодателя по исполнению постановления Главного государственного санитарного врача по Волгоградской области от 27.07.2021 г. № 01/3 «О проведении профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям» законными.
Отметим, что также в декабре прошлого года Николаевский районный суд признал законным отстранение от работы двоих преподавателей детской школы искусств за отказ от вакцинации. Однако были и другие решения. Так, электромонтеру Михайловского подразделения филиала ПАО «Россети Юг-«Волгоградэнерго» Андрею Алексееву удалось добиться в суде признания незаконным приказа об отстранении его от работы из-за отказа вакцинироваться от коронавируса.
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