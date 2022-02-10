В Волгоградской области отец проспал гибель сына-грудничка





Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели шестимесячного ребенка в Волгоградской области. Как сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Дарья Буянова, трагедия произошла 5 февраля в одном из частных домовладений рабочего поселка Иловля.

Следствием установлено, что 28-летняя женщина покормила грудничка и ушла к своей матери, чтобы помочь ей по хозяйству. Малыша она оставила под присмотром супруга. Вечером мужчина лег на диван, посадив туда и малолетнего сына, после чего уснул. Когда женщина вернулась домой, то нашла ребенка лежащим на животе без признаков жизни. Прибывшим врачам скорой медицинской помощи спасти мальчика не удалось.

Судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть грудничка наступила в результате асфиксии рвотными массами. Проводится расследование.



