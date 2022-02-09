Жителя Москвы осудят за обман волгоградцев в финансовой пирамиде

Однако фактически привлечение денежных средств осуществлялось по схеме финансовой пирамиды. Для создания видимости платежеспособности фигурант уголовного дела частично выплачивал проценты первым вкладчикам за счет поступлений от новых клиентов. Впоследствии выплаты прекратились. Потерпевшими по уголовному делу признано 23 лица, которым причинен ущерб на сумму более 6 миллионов рублей. Расследование уголовного дела проводилось УМВД России по Волгограду.
Вину в инкриминируемом деянии мужчина не признает.
Санкция ч.4 ст.159 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.