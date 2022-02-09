Расследования

Жителя Москвы осудят за обман волгоградцев в финансовой пирамиде

Расследования 09.02.2022 15:42
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09.02.2022 15:42


Прокуратура Волгограда  направила  в Центральный районный суд уголовное дело в отношении фактического руководителя потребительского кооператива, обвиняемого в мошенничестве. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, перед судом предстанет 51-летний житель Москвы.
По версии следствия, обвиняемый, являясь учредителем и фактическим руководителем потребительского кооператива «Первый пенсионный», в период с октября 2019 года по июнь 2020 года принимал вклады от населения. При этом вкладчикам гарантировалась выплата высоких процентов и страхование финансовых рисков.
Однако фактически привлечение денежных средств осуществлялось по схеме финансовой пирамиды. Для создания видимости платежеспособности фигурант уголовного дела частично выплачивал проценты первым вкладчикам за счет поступлений от новых клиентов. Впоследствии выплаты прекратились. Потерпевшими по уголовному делу признано 23 лица, которым причинен ущерб на сумму более 6 миллионов рублей. Расследование уголовного дела проводилось УМВД России по Волгограду.
Вину в инкриминируемом деянии мужчина не признает.
Санкция ч.4 ст.159 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.



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