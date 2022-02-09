Организатор ячейки радикальных исламистов осужден в Волгограде











К 3 годам в колонии общего режима приговорен Михаил Колотилин за организацию в Волгоградской области ячейки международной экстремистской организации «Таблиги Джамаат», запрещенной в России. Как сообщили в УФСБ России по региону, уголовное дело рассмотрел Советский районный суд Волгограда. Приговором Колотилин также лишен на 5 лет права заниматься образовательной деятельностью, связанной с руководством и участием в общественных объединениях. Решение вступило в законную силу.

Расследованием уголовного дела занимались следственные подразделения УФСБ России по Волгоградской области. По материалам дела, в 2020 году оперативными сотрудниками управления были установлены организатор и пять членов ячейки радикальных исламистов. По месту жительства у них изъяли пропагандистские материалы, запрещенные в РФ.

Уголовное дело в отношении пяти членов ячейки радикальных исламистов находится в суде на завершающей стадии рассмотрения.

Фото и видео пресс-службы УФСБ России по Волгоградской области