Организатор ячейки радикальных исламистов осужден в Волгограде

Расследования 09.02.2022 14:21
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09.02.2022 14:21
К 3 годам в колонии общего режима приговорен Михаил Колотилин за организацию в Волгоградской области ячейки международной экстремистской организации «Таблиги Джамаат», запрещенной в России. Как сообщили в УФСБ России по региону, уголовное дело рассмотрел Советский районный суд Волгограда. Приговором Колотилин также лишен на 5 лет права заниматься образовательной деятельностью, связанной с руководством и участием в общественных объединениях. Решение вступило в законную силу.
Расследованием уголовного дела занимались следственные подразделения УФСБ России по Волгоградской области. По материалам дела, в 2020 году оперативными сотрудниками управления были установлены организатор и пять членов ячейки радикальных исламистов. По месту жительства у них изъяли пропагандистские материалы, запрещенные в РФ.
Уголовное дело в отношении пяти членов ячейки радикальных исламистов находится в суде на завершающей стадии рассмотрения.
Фото и видео пресс-службы УФСБ России по Волгоградской области
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