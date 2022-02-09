Волгоградского активиста Михаила Соломонова арестовали по двум статьям на 15 суток





Центральный районный суд Волгограда сегодня ночью признал виновным в административном правонарушении активиста Михаила Соломонова по ст. 19.3 КоАП РФ за РФ неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Судья назначила волгоградцу 10 суток ареста. Об этом сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Екатерина Вальковская. Накануне поздно вечером Михаила Соломонова признали виновным по еще по одной статье - ч.1 ст. 20.2.2 КоАП РФ, по которой он получил пять суток ареста. Волгоградцу вменяют организацию велопробега 31 декабря прошлого года, который, как считали в полиции, прошел с нарушением эпидемиологических требований и создавал помехи движению транспорта. Постановления в законную силу не вступили и могут быть обжалованы.



7 февраля Михаил Соломонов был задержан в отделе полиции, куда его пригласили для дачи объяснений по поводу велопробега. Уже в отделе был составлен еще один протокол по статье 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Судебное заседание по делу Михаила Соломонова длилось несколько часов и закончилось ночью.