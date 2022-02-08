Волгоградского активиста Михаила Соломонова арестовали на 5 суток

Расследования 08.02.2022 22:18
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08.02.2022 22:18
Центральный районный суд Волгограда признал виновным в административном правонарушении активиста Михаила Соломонова, который был задержан понедельник, 7 февраля. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, по ч.1 ст. 20.2.2 КоАП РФ Соломонову вынесено наказание в виде 5 суток административного ареста.
По материалам дела, 31 декабря 2021 года Соломонов организовал велопробег, который создал помехи движению транспортных средств. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Напомним, Соломонова пригласили в отдел полиции накануне для дачи объяснений в связи с нарушением антиковидных ограничений при проведении велопробега. Уже в отделе был составлен еще один протокол по статье 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Активист был задержан и провел ночь в полиции. Судебное заседание сегодня длилось несколько часов и закончилось поздно вечером.
Отметим, что по статье 19.3 наказание Соломонову еще не вынесено. Данная статья предусматривает штраф от 2 до 4 тысяч рублей или арест до 15 суток, или обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.
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