В волгоградских больницах освободились 1700 ковидных коек

Здравоохранение 06.12.2021 11:29
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06.12.2021 11:29
За минувшую неделю количество пациентов, выписанных в связи с выздоровлением из ковидных госпиталей, превысило количество выявленных случаев более, чем на 1700. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в облкомздраве. Так, с 29 ноября по 6 декабря было зафиксировано 3067 новых случаев, 4771 выписано с выздоровлением. В инфекционных стационарах с ОРВИ и коронавирусной инфекцией находятся 3326 пациентов. Всего с подтвержденным COVID-19, в том числе амбулаторно, проходят лечение 9 699 человек.
За минувшие сутки число выздоровевших от коронавируса также превысило число заболевших. Так, стены больницы покинули 459 человек, а заболели 428 человек.
Отметим, что в Волгоградской области защиту от COVID-19 уже получили 80% от числа жителей, которых необходимо охватить для создания коллективного иммунитета.
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