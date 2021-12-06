В волгоградских больницах освободились 1700 ковидных коек





За минувшую неделю количество пациентов, выписанных в связи с выздоровлением из ковидных госпиталей, превысило количество выявленных случаев более, чем на 1700. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в облкомздраве. Так, с 29 ноября по 6 декабря было зафиксировано 3067 новых случаев, 4771 выписано с выздоровлением. В инфекционных стационарах с ОРВИ и коронавирусной инфекцией находятся 3326 пациентов. Всего с подтвержденным COVID-19, в том числе амбулаторно, проходят лечение 9 699 человек.

За минувшие сутки число выздоровевших от коронавируса также превысило число заболевших. Так, стены больницы покинули 459 человек, а заболели 428 человек.

Отметим, что в Волгоградской области защиту от COVID-19 уже получили 80% от числа жителей, которых необходимо охватить для создания коллективного иммунитета.



