Волгоградца заключили в СИЗО за оскорбительные надписи на памятнике

Расследования 19.11.2021 10:44
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19.11.2021 10:44
Дзержинский районный суд Волгограда заключил под стражу 23-летнего местного жителя, задержанного по подозрению в вандализме. Как сообщили в региональном главке МВД, об аресте молодого человека, который в прошлом году освободился из колонии, ходатайствовало следствие.
Волгоградец подозревается в нанесении оскорбительных надписей на памятном знаке жертвам Холокоста в сквере 8 Марта. Установлено, что он планировал преступление: приобрел маску с прорезями для глаз, темную одежду, баллончик с краской. Надписи на памятник он нанес ночью. Свою вину задержанный признал, пояснив, что исписал памятник, так как не согласен с его установкой.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.214 УК РФ (Вандализм, совершенный по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы). Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
Ранее задержанный уже попадал в поле зрения оперативников. В ноябре 2014 года, будучи еще школьником, вместе с сообщником, в противогазах, они ворвались в аптеку в Краснооктябрьском районе. Похитили деньги, они облили прилавок бензином и подожгли, чтобы скрыть следы. В результате преступления провизор получила травмы и была госпитализирована. Тогда на поиски и задержание оперативникам пришлось потратить почти год, они были задержаны в декабре 2015 года. Из мест лишения свободы он освободился в мае 2020 года.
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