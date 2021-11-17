Расследования 17.11.2021 15:50
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17.11.2021 15:50
Задержан подозреваемый в нанесении оскорбительных надписей на памятном знаке жертвам Холокоста в сквере 8 Марта в Волгограде. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, полицейские и сотрудники регионального УФСБ установили личность злоумышленника. Им оказался 23-летний ранее судимый местный житель. Установлено, что он планировал преступление: приобрел маску с прорезями для глаз, темную одежду, баллончик с краской. Надписи на памятник он нанес ночью. Свою вину задержанный признал частично, пояснив, что исписал памятник, так как не согласен с его установкой.
Напомним, что памятный знак жертвам Холокоста в сквере Центрального района торжественно открыли 9 ноября в Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма. Через два дня, 11 ноября, в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные нанесли оскорбительные надписи на новый памятник.
В квартире подозреваемого обнаружены атрибутика и блокноты с записями экстремистского характера. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.214 УК РФ (Вандализм, совершенный по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы).
Полицейские также установили, что задержанный причастен к совершению двух разбойных нападений на территории города Волгограда - на продуктовый магазин и ломбард, во время одного из них в качестве оружия он использовал арбалет.
Ранее задержанный уже попадал в поле зрения оперативников. В ноябре 2014 года, будучи еще школьником, вместе с сообщником, в противогазах, они ворвались в аптеку в Краснооктябрьском районе. Похитили деньги, они облили прилавок бензином и подожгли, чтобы скрыть следы. В результате преступления провизор получила травмы и была госпитализирована. Тогда на поиски и задержание оперативникам пришлось потратить почти год, они были задержаны в декабре 2015 года. Из мест лишения свободы он освободился в 2020 году.
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