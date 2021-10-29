

Пациенты с онкологическими заболеваниями Пациенты с онкологическими заболеваниями в Михайловском и Камышинском районах будут получать максимально полный объем помощи, в том числе химиотерапию, в ЦАОП. «Все, что можно сделать на местах, будет делаться на местах. Для пациентов ничего не изменится, кроме адреса, куда они будут приходить к врачам», – рассказала ИА «Высота 102» заместитель главврача Волгоградского областного онкодиспансера по хирургической помощи Виктория Жаворонкова, комментируя ситуацию с реорганизацией филиалов.

Вопрос с закрытием Михайловского и Камышинского филиалов в Волгоградском областном онкодиспансере решался не за один день и даже не за один год. «Мы наблюдали и анализировали работу филиалов несколько лет. В Камышине филиал недорабатывал уже три года – там устаревшее оборудование, нет возможности оказать высокотехнологическую помощь людям. И на протяжении трех лет мы старались мягко перетягивать всех пациентов в ЦАОП. В них создана прекрасная диагностическая база, есть дневной стационар», – рассказала Жаворонкова.

Камышинский ЦАОП оснащен рентгеновским компьютерным томографом, цифровым маммографом, флюорографом и рентгеновским аппаратом, эндовидеоскопической стойкой с тремя колоноскопами и гастродуоденоскопами, возможностью проведения биопсий, УЗИ - аппаратом экспертного класса. Дневной стационар, работающий в две смены, оборудован 10 креслами – кроватями, в нем работает квалифицированный онколог - химиотерапевт. Это позволяет проводить противоопухолевое лечение в Камышине по единым клиническим рекомендациям и стандартам.

Пациенты, как в Камышине, так и в Михайловке, будут обеспечены полным спектром лекарственных препаратов, в ЦАОП они будут получать химиотерапию, таргетную и иммунотерапию рака, заверила заместитель главврача. «Мы будем постепенно расширять спектр услуг, оказываемых в ЦАОП, под потребности конкретных пациентов, – отметил спикер. – Мы никого не лишаем помощи. Обеспокоенность населения понятна, но переживания не нужны. Сейчас мы постоянно ездим в Камышин, адресно разговариваем с пациентами, тратим много времени, чтобы всё разъяснить. Такие же выезды готовы организовать и в Михайловку, чтобы всем всё объяснить и ответить на вопросы».

Виктория Жаворонкова напомнила, что филиал онкодиспансера в Михайловке на протяжении достаточно долгого времени работает в режиме ковидного госпиталя, и пациенты здесь уже посещают ЦАОП. «Вся паника [по поводу закрытия филиалов] инициируется людьми, которые хотят подогреть эту тему, – считает онколог. – Не нужно впадать в панику. Мы делаем всё, чтобы оказываемая пациентам помощь была более оперативной и качественной. Хотелось бы отметить, что половина приезжающих из области в головной филиал говорят нам: «Мы не хотим лечиться в филиале, мы хотим лечиться у вас». А еще часть говорит: «Мы не хотим лечиться у вас, а хотим в федеральном центре». И это абсолютно нормально».

Врачам, которые трудятся в Михайловском и Камышинском онкодиспансерах и которые получили уведомления о предстоящем увольнении , предложены места и различные варианты работы, прокомментировала Жаворонкова. В настоящее время ряд врачей и медсестер Камышинского филиала онкодиспансера уже переходят в штат ЦАОП.

В комитете здравоохранения Волгоградской области напомнили, что регион стал одним из первых в стране, где начал действовать ЦАОП. С 2019 года обследование в 10 ЦАОПах с координирующим началом в лице Волгоградского областного онкологического диспансера прошли почти 67 тысяч жителей. Ещё четыре таких центра будут открыты до конца 2021 года в Волгограде, Калаче-на-Дону, Урюпинске и Палласовке.