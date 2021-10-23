Жители городов в Волгоградской области просят сохранить онкодиспансеры

Жители города Михайловка в Волгоградской области выступили в защиту местного филиала онкодиспансера, который в настоящее время перепрофилирован под ковидный госпиталь. Они опасаются, что он больше не вернется к прежнему режиму работы, а онкобольные могут остаться без квалифицированной медицинской помощи, рассказали михайловцы ИА "Высота 102".

«В нашем филиале имеется возможность не только для диагностики онкологических заболеваний, но и для проведения необходимых лечебных процедур. В онкодиспансере уточняется диагноз и определяется схема дальнейшего ведения больного. Это может быть амбулаторное, стационарное лечение, лучевая терапия, операция, химиотерапия. Для проведения этих процедур в Михайловском филиале есть все условия, – говорится в письме, под которым михайловцы собирают подписи. – При необходимости высокотехнологичной медицинской помощи медицинское заключение и результаты обследований передаются в комиссию по отбору пациентов для оказания ВМП регионального органа управления здравоохранением».

В случае же закрытия филиала людям придется даже для уточнения диагноза и определения дальнейшего лечения ехать в областной центр, беспокоятся жители Михайловки. Далеко не у всех есть возможность добраться до областного центра за свой счет, учитывая, что из некоторых сельских населенных пунктов нужно сделать 2-3 пересадки. «А некоторым больным и здоровье не позволит кружить по территории области, чтобы попасть к врачу, а это сделать нужно будет не раз. Закрытие нашего филиала обречет страдающих онкологией граждан на выживание в отсутствие необходимой медпомощи», – считают горожане.

В комитете здравоохранения Волгоградской области михайловцам ранее сообщили, что в местной ЦРБ создан центр амбулаторной онкопомощи – ЦОАП. Однако люди не видят в нем полноценной замены онкодиспансеру. «В Михайловке ЦОАП работает уже три года. Но во время пандемии больные вынуждены были ездить в Волгоград на химиотерапию и принимать эту процедуру, сидя на кровати в коридоре лечебного учреждения, поскольку больных очень много, а задерживаться на несколько суток в областном центре – дело недешевое и физически затратное. Кроме того, это эмоционально тяжело для больного онкологией», – пишут жители Михайловки.

Сторонники сохранения онкодиспансера считают, что в этом учреждении есть все возможности для оказания помощи больным, в частности, лучевое оборудование, установленное в подвале филиала. Кроме того, михайловские хирурги проводили операции на лимфатических узлах, в гинекологии, удаляли полипы, лечили кожные заболевания. «Зачем придумывать что-то новое вместо устоявшегося порядка, который всех удовлетворяет? Ведь онкология молодеет, число обращающихся в онкодиспансер растет, ежедневно на прием сюда приходили около 80 человек», – недоумевают михайловцы.

Жители также обращают внимание на то, что онкодиспансер в Михайловке нужен хотя бы потому, что в городе продолжает функционировать вредное производство – цементный завод. Они переживают, что возможное закрытие филиала обернется ростом смертности онкологических больных, поэтому уже сейчас бьют тревогу.

К слову, похожая ситуация складывается и в Камышине, где люди также озабочены будущим онкологической службы в своем городе и Камышинском районе. Главный внештатный онколог комитета здравоохранения Волгоградской области Надежда Коваленко сегодня заявила, что жители Камышина и Камышинского района будут получать медицинскую помощь по профилю онкология в полном объёме. По ее словам, помощь в условиях дневного стационара в ЦАОПе будет оказываться по месту жительства, в том числе для пациентов, проходящих курсы химиотерапии. Врачам старого филиала предложили перейти на работу в ЦРБ Камышина или в головной онкодиспансер Волгоградской области.

«Камышинский ЦАОП становится опорным центром онкопомощи для жителей городского округа и соседних районов. Это позволит предоставлять жителям услуги с использованием исключительно передового оборудования, а также усилить кадровый состав нового центра, – сказала Коваленко. – Отметим, что ЦАОПы создаются как опорные центры оказания онкопомощи: именно в них сконцентрирована мощная диагностическая база, значительно превосходящая по качеству и возможностям старые отделения, которые не соответствуют требованиям времени».

Взаимодействие между ЦАОП и областным онкологическим центром выстроено таким образом, что случаи, требующие оперативного вмешательства, будут рассматриваться исключительно с привлечением высококлассных специалистов головного офиса, заверила главный внештатный онколог. Операции будут проходить с использований новейших методов и технологий в условиях «чистых помещений», которые созданы в онкоцентре после его модернизации.