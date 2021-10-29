Сотрудников онкодиспансера в Михайловке предупредили об увольнении

Сотрудники филиала онкологического диспансера в Михайловке получили уведомления о предстоящем увольнении с 22 декабря 2021 года. Об этом рассказали ИА «Высота 102» работники медучреждения, приславшие в качестве доказательства данный документ.

«Такие уведомления ранее выдали и нашим коллегам из Камышинского филиала онкодиспансера. Увольнение связано, как указано в документе, с реорганизацией. Дай Бог, если кто-то сможет устроиться в ЦОАП, но большинство медиков останется без работы», - констатировали сотрудники Михайловского онкодиспансера. Ранее главный внештатный онколог Волгоградской области Надежда Коваленко, комментируя аналогичную ситуацию с реорганизацией онкослужбы в Камышине, сообщила, что врачам филиала предложили перейти на работу в ЦРБ Камышина или в головной онкодиспансер Волгоградской области.

Напомним, «Высота 102» уже сообщала о возможном закрытии филиала областного онкодиспансера в Михайловке . В настоящее время жители городского округа продолжают сбор подписей за сохранение медучреждения. В городе работает несколько десятков пунктов сбора подписей – в магазинах, в школах, в аптеках. Жители городского округа настаивают на сохранении этого медучреждения, которое пока работает в режиме ковидного госпиталя, так как уже столкнулись с проблемами при получении медицинской помощи в Волгоградском областном онкологическом диспансере, куда теперь вынуждены ездить больные люди зачастую с последними стадиями рака.

В обращении к властям михайловцы указывают на то, что в ЦАОП, который функционирует в Михайловке, невозможно получать химиотерапию, за этим специфическим лечением инвалиды по онкологии вынуждены ездить за сотни километров в областной центр. Теперь ко всем расходам глубоко больным людям приходится сдавать еще и дорогостоящие ПЦР-тесты перед каждой поездкой в автобусе.

Между тем, в минувший понедельник в Камышине медики и чиновники встретились с пациентами местного онкодиспансера и заверили последних, что они будут получать медицинскую помощь по профилю онкология в полном объеме. В частности, помощь в условиях дневного стационара в ЦАОП будет оказываться по месту жительства, в том числе для пациентов, проходящих курсы химиотерапии. Вероятно, такой же подход будет реализован и в Михайловке.

Представители облздрава и областного онкодиспансера выслушали и зафиксировали все опасения и пожелания пациентов по поводу последующего лечения. Каждый пациент, получающий химиотерапию будет индивидуально проконсультирован врачами-химиотерапевтами и по каждому будет разработана индивидуальная программа лечения. Пациентам после обследований в ЦАОП будут выдавать направления в Волгоград для углубленного обследования и для получения высокотехнологической медицинской помощи, в том числе и хирургической.