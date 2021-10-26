В Волгограде контрактника осудили за покушение на убийство пьяного попутчика





Волгоградский гарнизонный военный суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима военнослужащего по контракту Николая Явкина за покушение на убийство нетрезвого попутчика . Контрактник полностью признал свою вину, приговор не вступил в законную силу, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

Суд установил, что 11 июня 2021 года 26-летний Явкин и его сослуживец отдыхали в бане на улице Землянского. Там они встретили пьяного волгоградца, который попросил подвезти его до дома. В машине между мужчинами началась ссора. Явкин остановил машину возле парка «Сказка» в Ворошиловском районе, вышел из нее, несколько раз ударил попутчика по лицу, после чего дважды пырнул ножом в область лопатки и еще 11 раз – в область шеи. Контрактник решил, что убил волгоградца, вытащил его из машины и уехал. Однако раненый мужчина не погиб – прибывшие врачи успели спасти его.

Спустя шесть дней, 17 июня, Явкин был арестован на два месяца. Он просил применить к нему меру пресечения в виде наблюдения командования воинской части вместо заключения под стражу.