В Волгограде контрактника осудили за покушение на убийство пьяного попутчика

Расследования 26.10.2021 11:40
0
26.10.2021 11:40
Волгоградский гарнизонный военный суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима военнослужащего по контракту Николая Явкина за покушение на убийство нетрезвого попутчика. Контрактник полностью признал свою вину, приговор не вступил в законную силу, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.
Суд установил, что 11 июня 2021 года 26-летний Явкин и его сослуживец отдыхали в бане на улице Землянского. Там они встретили пьяного волгоградца, который попросил подвезти его до дома. В машине между мужчинами началась ссора. Явкин остановил машину возле парка «Сказка» в Ворошиловском районе, вышел из нее, несколько раз ударил попутчика по лицу, после чего дважды пырнул ножом в область лопатки и еще 11 раз – в область шеи. Контрактник решил, что убил волгоградца, вытащил его из машины и уехал. Однако раненый мужчина не погиб – прибывшие врачи успели спасти его.
Спустя шесть дней, 17 июня, Явкин был арестован на два месяца. Он просил применить к нему меру пресечения в виде наблюдения командования воинской части вместо заключения под стражу.
Реклама
Чиновников поймали на махинациях с водой в станице Волгоградской области25.10.2021 20:10
Расследования 25.10.2021 20:10
Бывший вице-мэр Волгограда Доронин вновь предстанет перед судом за мошенничество25.10.2021 19:32
Расследования 25.10.2021 19:32
Электрик из Москвы оставил волгоградца без автосканера и 10 тысяч рублей25.10.2021 14:47
Расследования 25.10.2021 14:47
Сотрудница банка в Волгоградской области украла со счетов пенсионеров почти 1,5 миллиона25.10.2021 12:54
Расследования 25.10.2021 12:54
Волгоградские полицейские вычислили лжебанкира из ульяновской колонии25.10.2021 10:57
Расследования 25.10.2021 10:57
В Волгограде дорожает растительное масло24.10.2021 13:34
Расследования 24.10.2021 13:34
Члена ОПГ осудили в Волгограде за продажу людей в трудовое рабство22.10.2021 14:34
Расследования 22.10.2021 14:34
Телефонные аферисты из Волгограда обокрали 13 фитнес-клубов22.10.2021 11:38
Расследования 22.10.2021 11:38
Обокравшего волгоградских детей-инвалидов дагестанца оставили под стражей до апреля21.10.2021 17:38
Расследования 21.10.2021 17:38
Алжирца приговорили к восьми годам строгого режима за убийство в Волгограде21.10.2021 17:10
Расследования 21.10.2021 17:10
Волгоградец «воскрес» через суд после возвращения с заработков21.10.2021 11:54
Расследования 21.10.2021 11:54
Рецидивиста из Коми отправили в колонию особого режима за нападение на волгоградку20.10.2021 18:14
Расследования 20.10.2021 18:14
Волгоградку оштрафовали на 40 тысяч за «слив» информации о чужих звонках20.10.2021 14:23
Расследования 20.10.2021 14:23
Виновника смертельного ДТП под Волгоградом осудили на 4 года колонии-поселения20.10.2021 13:04
Расследования 20.10.2021 13:04
«Черный копатель» песчаного карьера под Волгоградом погорел на взятке полицейскому20.10.2021 11:21
Расследования 20.10.2021 11:21
Реклама