Расправа у "Сказки": контрактника арестовали в Волгограде за покушение на убийство





Военнослужащий контрактной службы Николай Явкин, обвиняемый в покушении на убийство, сегодня взят под стражу на два месяца. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в объединенной пресс-службы судов Волгоградской области, меру пресечения обвиняемому в тяжком преступлении избрал Волгоградский гарнизонный военный суд.

По версии следствия, 11 июня 2021 года 26-летний Явкин и его сослуживец находились в бане по ул. Землянского в Волгограде, где встретили ранее неизвестного им мужчину. Он был пьян и попросил подвезти его до дома.

По пути следования между военнослужащим и попутчиком возник конфликт. Контрактник свернул с дороги и припарковался у парка "Сказка" в Ворошиловском районе. Выйдя из машины, Явкин нанес пассажиру несколько ударов кулаком по лицу, а затем не менее 11 ударов ножом в шею. Полагая, что мужчина мертв, военнослужащий вытащил его из автомобиля, затем сел в машину и скрылся с места преступления.

Однако потерпевший выжил. Ему вовремя была оказана квалифицированная медицинской помощь.

В судебном заседании Явкин возражал относительно избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Он просил применить к нему меру пресечения в виде наблюдения командования воинской части.

Постановление об аресте может быть обжаловано фигурантом уголовного дела и его защитником.



