Расследования 25.10.2021 19:32
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25.10.2021 19:32
Двое жителей Волгограда предстанут перед Центральным районным судом по обвинению в мошенничестве на сумму более 14 млн рублей по предварительному сговору. Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть, сообщила прокурор Главного управления Генпрокуратуры РФ по СКФО и ЮФО Елена Усачева.
По версии следствия, обвиняемые предложили супруге предпринимателя, обвиняемого в мошенничестве в сфере страхования и других преступления, содействие в прекращении уголовного дела и освобождении из-под стражи. Женщина согласилась и передала злоумышленникам более 14 млн рублей, но «покровители» обманули ее, собираясь оставить деньги себе.
Всего обвиняемые планировали получить от супруги предпринимателя 30 млн рублей, но она и второй потерпевший отказались отдавать оставшуюся сумму, поскольку реальной помощи не увидели. В последующем они обратились в правоохранительные органы с заявлением о привлечении аферистов к ответственности. Расследование проводилось Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Как стало известно ИА «Высота 102», одним из обвиняемых является бывший первый заместитель мэра Волгограда Андрей Доронин. В январе 2020 года Центральный районный суд приговорил его к трем годам колонии общего режима за мошенничество в размере 2,5 млн рублей. Он получил деньги от экс-депутата Волгоградской городской думы Алексея Зверева, которому Доронин также предложил посодействовать в вопросе прекращения уголовного преследования. Как полагало следствие, бывший вице-мэр планировал получить от Зверева частями 15 млн рублей.
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