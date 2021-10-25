



Двое жителей Волгограда предстанут перед Центральным районным судом по обвинению в мошенничестве на сумму более 14 млн рублей по предварительному сговору. Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть, сообщила прокурор Главного управления Генпрокуратуры РФ по СКФО и ЮФО Елена Усачева.

По версии следствия, обвиняемые предложили супруге предпринимателя, обвиняемого в мошенничестве в сфере страхования и других преступления, содействие в прекращении уголовного дела и освобождении из-под стражи. Женщина согласилась и передала злоумышленникам более 14 млн рублей, но «покровители» обманули ее, собираясь оставить деньги себе.

Всего обвиняемые планировали получить от супруги предпринимателя 30 млн рублей, но она и второй потерпевший отказались отдавать оставшуюся сумму, поскольку реальной помощи не увидели. В последующем они обратились в правоохранительные органы с заявлением о привлечении аферистов к ответственности. Расследование проводилось Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу.