Борьба с коррупцией

Суд огласил приговор бывшему вице-мэру Волгограда (ВИДЕО)

Борьба с коррупцией 21.01.2020 10:41
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21.01.2020 10:41




Андрея Доронина, обвиняемого в покушении на мошенничество в крупном размере, приговорили к 3 годам в исправительной колонии общего режима, сообщает корр. ИА "Высота 102" из зала Центрального районного суда Волгограда. Бизнесмена взяли под стражу в зале суда. Андрей Доронин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ. Изначально сторона гособвинения просила для Доронина 3 года и 3 месяца лишения свободы.
Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционном порядке. Адвокат Доронина от комментариев журналисту "Высоты 102" воздержалась. 
В суде установлено, что Андрей Доронин был задержан 4 июля 2019 года сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области в ходе оперативного эксперимента. Бывший вице-мэр Волгограда встретился с экс-депутатом гордумы Алексеем Зверевым на парковке у кафе "Коржик". Далее приятели проехали в машине Зверева на улицу Чуйкова, где произошла передача 2,5 миллиона рублей, якобы предназначенных для сотрудников СУ СКР и ФСБ для «решения вопроса» об изменении меры пресечения Звереву, который является фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве в сфере страхования. После получения денег Доронина задержали.
Следствие, которое вело региональное УФСБ, считает, что Доронин не собирался давать кому-либо взятку, а деньги хотел присвоить себе. Всего он просил у Зверева 15 миллионов рублей за решение вопроса о прекращении уголовного преследования. Деньги просил передать частями. Первая – в размере 2,5 миллиона рублей – предназначалась за изменение меры пресечения на подписку о невыезде. Затем нужно было заплатить еще 5 миллионов за прекращение уголовного дела, а потом – еще 7,5 миллиона рублей. Как полагает следствие, бывший вице-мэр Волгограда решил не брать всю сумму, а ограничиться 2,5 млн рублей, так как, по его разумению, меру пресечения Звереву и так бы изменили, но фигурант уголовного дела мог бы подумать, что это стало возможным благодаря его посредничеству. Зверев согласился, но сообщил о поступившем ему предложении в УФСБ.
Андрей Доронин полностью признал свою вину, способствовал расследованию преступления и рассчитывал на максимально мягкий приговор, не связанный с лишением свободы. Однако суд посчитал, что его «наказание невозможно без изоляции от общества».


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