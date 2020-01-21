Суд огласил приговор бывшему вице-мэру Волгограда (ВИДЕО)











Андрея Доронина, обвиняемого в покушении на мошенничество в крупном размере, приговорили к 3 годам в исправительной колонии общего режима, сообщает корр. ИА "Высота 102" из зала Центрального районного суда Волгограда. Бизнесмена взяли под стражу в зале суда. Андрей Доронин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ. Изначально сторона гособвинения просила для Доронина 3 года и 3 месяца лишения свободы.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционном порядке. Адвокат Доронина от комментариев журналисту "Высоты 102" воздержалась.