Расследования

Члена ОПГ осудили в Волгограде за продажу людей в трудовое рабство

Расследования 22.10.2021 14:34
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22.10.2021 14:34


Красноармейский районный суд Волгограда приговорил к четырем с половиной годам колонии строгого режима 29-летнего члена ОПГ, торговавшей людьми. Уголовное дело в отношении четырех его сообщников еще находится на рассмотрении в суде, сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
Подсудимый участвовал в похищениях людей, которые происходили прямо на улицах Волгограда. Злоумышленники специально подыскивали в качестве жертв бомжей или страдающих алкоголизмом — как полагали похитители, это гарантировало, что их никто не будет искать. Из материалов следствия известно, что подельники подъезжали к людям на машине, представлялись полицейскими, используя удостоверение сварщика, и проводили псевдо-задержание. Обманутые граждане садились в салон, где их избивали или угрожали электрошокером и отбирали мобильные телефоны. Двери в автомобиле блокировались, и банда увозила похищенных в Калмыкию и Астраханскую область.
В соседних регионах преступная группа продавала людей на животноводческие фермы в трудовое рабство. За одного работника сообщники получали от 10 до 12 тысяч рублей. За шесть месяцев 2020 года ОПГ продала четверо мужчин и три женщины в возрасте от 40 до 55 лет.
Деятельность торговцев людьми пресекли сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Волгограду. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК РФ по Волгоградской области. Свою вину осужденный полностью признал и заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. Вынесенный ему приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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