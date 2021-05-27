В Волгограде ОПГ продавала бомжей и алкоголиков в трудовое рабство

Расследования 27.05.2021 16:51
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27.05.2021 16:51
Следователи закончили расследование уголовного дела организованной группы из Волгограда, которая занималась похищением и продажей людей в трудовое рабство. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, обвинение предъявлено пяти участникам ОПГ по пяти статьям Уголовного кодекса РФ.
Следствие считает, что с 2016 года до июля 2020 года банда похитила и продала фермерам в соседних регионах девятерых человек в возрасте от 40 до 56 лет: пятерых мужчин и трех женщин. На животноводческих точках они попадали в трудовое рабство.
Похищение людей происходило прямо на улицах Волгограда: злоумышленники специально подыскивали в качестве жертв бомжей или страдающих алкоголизмом — это гарантировало, что их никто не будет искать. Подельники подъезжали к людям на машине, представлялись полицейскими, используя удостоверение сварщика, и проводили псевдо-задержание. Обманутые граждане садились в салон, где их избивали или угрожали электрошокером и отбирали мобильные телефоны. Двери в автомобиле блокировались, и банда увозила похищенных на продажу.
Преступная деятельность организованной группы была пресечена в ходе совместных с органами полиции следственно-оперативных мероприятий. Материалы уголовного дела с обвинительным заключением будут направлены в прокуратуру Волгоградской области.
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