Суд в Сочи отказал в пожизненном сроке для убийцы-педофила из Волгоградской области

Расследования 18.10.2021 10:28
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18.10.2021 10:28
Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи оставил без изменений приговор 33-летнему убийце-педофилу Алексею Старкину из Волгоградской области. Преступник проведет в колонии строгого режима 22 года, представление прокуратуры о пожизненном сроке не удовлетворено, сообщила руководитель объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская. Не согласился суд и с доводами адвоката осужденного, просившего смягчить наказание.
Напомним, Волгоградский областной суд 7 июля текущего года вынес приговор Алексею Старкину за изнасилование и убийство 10-летней девочки. Следствием и судом установлено, что вечером 4 ноября прошлого года Старкин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщил 10-летней дочери своей знакомой, что проводит ее к матери. Он завел девочку в лесной массив на окраине хутора Поднижний Клетского района, где надругался над ребенком. Опасаясь изобличения и привлечения к ответственности за содеянное, злоумышленник задушил девочку и спрятал ее тело в лесопосадке, прикрыв тело ветками.
Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области. Вину инкриминируемых деяниях мужчина признал частично, отрицая свою причастность к изнасилованию и убийству.
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