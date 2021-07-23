Убийцу-педофила из Волгоградской области просят посадить пожизненно

Расследования 23.07.2021 12:05
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23.07.2021 12:05
Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи рассмотрит апелляционное представление прокуратуры Волгоградской области на приговор убийце-педофилу. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, надзорное ведомство просит ужесточить наказание 32-летнему Алексею Старкину и приговорить его к пожизненному лишению свободы.
Напомним, Волгоградский областной суд 7 июля текущего года приговорил Старкина за изнасилование и убийство 10-летней девочки к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Следствием и судом установлено, что вечером 4 ноября прошлого года Старкин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщил 10-летней дочери своей знакомой, что проводит ее к матери. Он завел девочку в лесной массив на окраине хутора Поднижний Клетского района, где надругался над ребенком. Опасаясь изобличения и привлечения к ответственности за содеянное, злоумышленник задушил девочку и спрятал ее тело в лесопосадке.
Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Вину инкриминируемых деяниях мужчина признал частично, отрицая свою причастность к изнасилованию и убийству.
Фото объединенной пресс-службы судов Волгоградской области
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