«Мы здесь будем всегда»: торговцы не хотят покидать приговоренный к сносу рынок в Волгограде





Торговые ряды на тракторном рынке со стороны улицы Шурухина в Волгограде работают в обычном режиме, освобождать свои места никто не собирается. "Я здесь работала раньше, работаю сейчас и буду дальше работать", - уверенно заявила корреспонденту "Высота 102" пожилая женщина-продавец. На вопрос о грядущем закрытии рынка собеседница искреннее удивилась, отметив, что слышит об этом впервые.

Отметим, что до 1 октября, согласно утвержденному мировому соглашению с департаментом муниципального имущества администрации Волгограда, собственник этой части рынка должен был прекратить арендные отношения с торговцами. А до 1 декабря текущего года освободить земельный участок от строений . Но, судя по настроению продавцов, съезжать с насиженных мест они не собираются, по крайней мере в ближайшее время.





Ранее департамент муниципального имущества администрации Волгограда обратился с иском к ООО "Региональный торговый комплекс", которому принадлежит часть рынка со стороны улицы Шурухина, с требованием освободить на этой улице земельный участок площадью 2279 кв.м. путем демонтажа ряда объектов. Среди них нежилые здания и торговые ряды под навесами, обшитые металлическими профилированными листами. В июне 2020 года судом требования департамента были удовлетворены. ООО "Региональный торговый комплекс" обжаловало это решение, однако и Двенадцатый арбитражный апелляционный суд, и Арбитражный суд Поволжского округа оставил его без изменения. Собственнику в октябре 2020 года выдали исполнительные листы с целью фактического исполнения решения суда.





До 1 декабря, согласно мировому соглашению, городские власти обязуются не предпринимать действий по принудительному сносу строений. В случае, если ООО "Региональный торговый комплекс" не исполнит свои обязательства, то администрация оставляет за собой право на предъявление исполнительного листа к исполнению в соответствии с действующим законодательством. В этом случае объекты снесут принудительно.





Ранее сообщалось, что весь тракторный рынок, который по своему внешнему виду застрял в 90-х, подвергнут реновации. Вместо палаток под навесами здесь планируют построить двухэтажное современное здание с хорошими торговыми местами, системами отопления и кондиционирования. Освободившийся земельный участок не останется пустующим – в рамках проекта комплексного развития территории здесь также запланировано создание парковой зоны площадью свыше 10 тысяч квадратных метров с организацией дополнительных парковочных пространств для посетителей торгового корпуса и расположенного рядом стадиона "Трактор". Территорию этого объекта сегодня также готовят к строительству нового спортивного кластера. Здесь сносят старые трибуны, чтобы построить новые вспомогательные помещения и места для зрителей



