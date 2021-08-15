Общество

В Волгограде половину тракторного рынка пообещали снести к 1 декабря

Общество 15.08.2021 12:10
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15.08.2021 12:10


Собственник половины рынка в Тракторозаводском районе Волгограда пообещал администрации освободить земельный участок до 1 декабря текущего года. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее решение закреплено мировым соглашением, утвержденным арбитражным судом Волгоградской области.
Согласно документу, арендные отношения с торговцами прекратят до 1 октября.
Ранее департамент муниципального имущества администрации Волгограда обратился с иском к ООО «Региональный торговый комплекс», которому принадлежит часть рынка со стороны улицы Шурухина, с требованием освободить на этой улице земельный участок площадью 2279 кв.м. путем демонтажа ряда объектов. Среди них нежилые здания и торговые ряды под навесами, обшитыми металлическими профилированными листами. В июне 2020 года судом требования департамента были удовлетворены. ООО «Региональный торговый комплекс» обжаловал это решение, однако и Двенадцатый арбитражный апелляционный суд, и Арбитражный суд Поволжского округа оставил его без изменения. Собственнику в октябре 2020 года выдали исполнительные листы с целью фактического исполнения решения суда. 
Согласно утвержденному мировому соглашению, которое заключено по обоюдному согласию сторон, департамент муниципального имущества обязуется до 1 декабря не предпринимать действий по принудительному сносу строений. Если ООО «Региональный торговый комплекс» не исполнит мировое соглашение, то администрация оставляет за собой право на предъявление исполнительного листа к исполнению в соответствии с действующим законодательством.
Напомним, в феврале 2020 года представители общественной организации «Деловая Россия» и муниципалитета заявили о подготовке к реконструкции стадиона «Трактор» и прилегающих к нему территорий. Юрий Чехов, который тогда возглавлял ВРОООО «Деловая Россия», рассказал о планах реновации площадей тракторного рынка, капитально не обновлявшихся с 90-х годов. «Вместо старого рынка мы планируем создать новую площадку - двухэтажное комфортное, современное здание с хорошими торговыми местами, системами отопления и кондиционирования. То есть создадим все те удобства, которые отсутствуют на рынке в том виде, в котором он существует сегодня, да и все последние 30 лет», - сказал он. Юрий Чехов особо отметил, что поскольку здание нового корпуса расположится рядом с существующими площадями, это позволит осуществить безболезненный переход всех торгующих и покупателей в новое помещение после окончания его строительства.
Освободившийся земельный участок не останется пустующим – в рамках проекта комплексного развития территории здесь также запланировано создание парковой зоны площадью свыше 10 тысяч квадратных метров с организацией дополнительных парковочных пространств для посетителей стадиона и торгового корпуса. 
Отметим, что до 20 декабря текущего года должен быть снесен стадион «Трактор». Согласно итогам аукциона, ООО «СК Лидер», зарегистрированное в Москве, выполнит работы по демонтажу сооружений объекта за 7,9 миллиона рублей.

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