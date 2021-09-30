Трибуны стадиона "Трактор" в Волгограде почти сравняли с землей





Демонтаж трибун старейшего в Волгограде стадиона "Трактор" почти завершен - от сооружений, где когда-то сидели зрители, остались лишь небольшие фрагменты. Как сообщает ИА "Высота 102", с высоты хорошо видно работающий на руинах экскаватор и рабочих, которые, вероятно, занимаются сортировкой отходов.





Как ранее сообщало информагентство, снос старых трибун стадиона начался в середине сентября. До конца года подрядной организации предстоит полностью убрать обветшавшие трибуны стадиона и ряд вспомогательных объектов, большинство из которых не использовались на протяжении десятков лет. В мэрии ранее пояснили, что территорию готовят к строительству нового спортивного кластера.





Муниципалитет, напомним, возведет физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивными залами и вспомогательными помещениями и трибуной, на которой смогут разместиться 500 зрителей. Рядом с уже существующим футбольным полем построят беговые дорожки, секторы для толкания ядра и прыжков в длину. Также на территории оборудуют многофункциональные площадки для игровых видов спорта: баскетбола, мини-футбола, волейбола, футбола на песке и пляжного волейбола, а также площадку для сдачи нормативов ГТО.

В рамках комплексного благоустройства территории особое внимание будет уделено реставрации объекта культурного наследия регионального значения - "Проходные стадиона СТЗ (ВГТЗ) "Трактор", территорию вокруг памятника тоже обновят. Рядом со стадионом будет создана парковая зона площадью порядка 10 тысяч квадратных метров, большую часть которой займут деревья и кустарники.



