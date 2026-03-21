Главное

5 вещей, которые вы не знали о волгоградском трамвае Старт противопожарного сезона в регионе: какие штрафы грозят волгоградцам с 20 марта Рулил бизнесом вопреки запретам: что происходило на суде по делу экс-депутата облдумы Короткова Суд в Волгограде признал незаконной добровольную отставку экс-депутата Короткова В Волгограде заменят трамвайные пути от ул. Космонавтов до ул. Хорошева

Актуально

Похоронил бизнес? Ремонт машины обернулся для волгоградки потерей денег и нервов

«Спокойно в нашей отрасли не было никогда»: волгоградский турагент – о закрытии направлений, росте цен и спросе на отдых

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

Федеральные новости

 Цены товаров на маркетплейсах могут вырасти из-за нового НДС
Минфин РФ предложило ввести НДС на зарубежную продукцию с маркетплейсов с 2027 года. Как сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов 19 марта на Пятом юбилейном Петербургском налоговом форуме, новый налог...
 Восемь пляжей Анапы могут открыть уже этим летом
Восемь галечных пляжей Анапы от села Большой Утриш до «Высокого берега» исключены из опасной зоны, установленной после разлива нефтепродуктов. Об этом 19 марта сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев...
Общество

Поддали газу: майнинг-ферма экс-мэра Волгограда с новой силой заработала на Дону

0
Жители станицы Кременской Клетского района Волгоградской области готовятся к новому витку противостояния с майнинг-фермой бывшего мэра Волгограда Евгения Ищенко. Несмотря на многочисленные жалобы сельчан и проверки надзорных ведомств, с наступлением тёплой погоды специалисты форсировали монтаж новых газотурбинных генераторов и контейнеров с ячейками для криптооборудования, в результате чего волгоградцы начали вновь сообщать о жутком гуле и загрязнении воздуха.



- Сейчас у нас круглосуточно работают где-то 14 установок. В таком режиме ферма функционирует с 8 марта. Тогда к нам приехали из Волгограда настройщики и стали включать новое оборудование. После прошлогодних проверок коммерсанты частично огородили свою территорию специальным забором, но через открытые участки вся гарь и шум по-прежнему идут прямиком в ту часть станицы, что находится ниже, — рассказала журналистам жительница станицы Кременской Лидия Васильева.

Устав от возобновившегося круглосуточного гула, станичники вызвали полицию.

- 16 марта приезжали к нам, составили акт. Мы в свою очередь написали заявление, но ничего не помогло. Как работали газогенераторы, так и продолжают работать.

Но одним заявлением в полицию волгоградцы не ограничились. Вооружившись бытовым шумомером, сельчане начали дотошно фиксировать гул, сводящий с ума населённый пункт.


- Непосредственно у фермы шум стоит в диапазоне 60-70 децибел. У жилых домов где-то на 5 децибел ниже. Но это только слышимый диапазон. Что происходит в других частотах — никто не знает. Но все жители вновь стали жаловаться на здоровье, — продолжила представительница инициативной группы.

Естественно, вместе с шумовым загрязнением станичники вот уже две недели вынуждены в той или иной степени дышать и продуктами сгорания газа, используемого крипто-предпринимателями для удешевления генерации виртуальной валюты.

- Пугает ещё то, что они не то чтобы не останавливаются, а ставят всё новые и новые боксы с оборудованием. Сейчас подготовили письмо в медицинскую академию. Там есть кафедра гигиены, которая занимается изучением влияния шумов и загрязнений воздуха на людей. Раз Роспотребнадзор отказывается проверять ферму, хотим привлечь к оценке воздействия оборудования на наш населённый пункт учёных. Кроме того, разделились на несколько групп. Одна уже собрала и направила коллективное письмо от лица 20 станичников в адрес главы поселения, ещё одно письмо с 20 подписями подготовили в адрес нового главы района, — подчеркнула Лидия Васильева.

На 26 марта в станице вновь намечен общий сход, на котором волгоградцы в очередной раз планируют потребовать от чиновников запретить эксплуатацию опасного оборудования в границах населённого пункта.

Примечательно, что на днях станичники получили ответ на одну из своих жалоб от управления Росреестра по Волгоградской области. В ходе проверки специалисты установили, что фактически земельный участок, выделенный властями, может использоваться не по назначению.

- Данный объект отнесен Ростехнадзором к опасному производственному объекту III класса опасности. В результате наблюдения установлена возможная угроза причинения вреда охраняемым законом ценностям и признаки нарушения обязательных требований о необходимости использовании земельного участка по целевому назначению. Во исполнение указанных положений субарендатору земельного участка с кадастровым номером 34:12:080005:112 Управлением будет направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований при использовании указанного земельного участка и предложено принять меры по обеспечению их соблюдения, — говорится в письме, направленном органом жителям станицы.

Напомним, как ранее сообщала редакция, криптоферма в Клетском районе Волгоградской области появилась осенью 2025 года. Местные чиновники без лишнего внимания передали участок на возвышенности рядом с населённым пунктом в аренду частному инвестору ООО «Столица Бункер», однако в нарушении подписанного с муниципалитетом договора здесь фактически начали осуществлять деятельность другие организации, в частности ООО «КРИСТАЛЛ ДОН». Обе компании через ООО «СИНЕРГИЯ» принадлежат экс-мэру Волгограда Евгению Ищенко.

По странному стечению обстоятельств офис майнинговой фирмы разместился в здании поселковой администрации. После того как жители станицы стали заваливать жалобами все инстанции, 17 ноября 2025 года, за сутки до прибытия в населённый пункт солидного десанта проверяющих в составе представителей полиции, СК России, Роспотребнадзора и прокуратуры, коммерсанты неожиданно решили остановить работу. Сразу после этого ревизоры констатировали, что не могут замерить ни выбросы от газовых генераторов, ни шум, и закрыли большую часть проверок, ограничившись предостережениями в адрес предпринимателей.

Впоследствии с жалобами на бездействие контрольных структур волгоградцы обратились к Генпрокурору РФ Александру Гуцану, но и это пока что не принесло никаких результатов.

Фото и видео: жители станицы.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
21.03.2026 20:46
Общество 21.03.2026 20:46
Комментарии

0
Далее
Общество
21.03.2026 19:34
Общество 21.03.2026 19:34
Комментарии

0
Далее
Общество
21.03.2026 17:47
Общество 21.03.2026 17:47
Комментарии

0
Далее
Общество
21.03.2026 16:18
Общество 21.03.2026 16:18
Комментарии

0
Далее
Общество
21.03.2026 15:22
Общество 21.03.2026 15:22
Комментарии

0
Далее
Общество
21.03.2026 14:53
Общество 21.03.2026 14:53
Комментарии

0
Далее
Общество
21.03.2026 14:31
Общество 21.03.2026 14:31
Комментарии

0
Далее
Общество
21.03.2026 14:10
Общество 21.03.2026 14:10
Комментарии

0
Далее
Общество
21.03.2026 13:44
Общество 21.03.2026 13:44
Комментарии

0
Далее
Общество
21.03.2026 12:23
Общество 21.03.2026 12:23
Комментарии

0
Далее
Общество
21.03.2026 11:14
Общество 21.03.2026 11:14
Комментарии

0
Далее
Общество
21.03.2026 10:03
Общество 21.03.2026 10:03
Комментарии

0
Далее
Общество
21.03.2026 08:56
Общество 21.03.2026 08:56
Комментарии

0
Далее
Общество
21.03.2026 08:18
Общество 21.03.2026 08:18
Комментарии

0
Далее
Общество
21.03.2026 07:56
Общество 21.03.2026 07:56
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:46
Её томатами засеяли треть полей СССР: скончалась волгоградский селекционер Лия ПоповаСмотреть фотографии
19:34
Поддали газу: майнинг-ферма экс-мэра Волгограда с новой силой заработала на ДонуСмотреть фотографииCмотреть видео
17:47
Волгоградские школьники спели в федеральном эфире об отключении интернетаСмотреть фотографии
16:18
Три человека сгорели заживо после ДТП с бензовозом в Ростовской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:22
В Волгограде до 11 выросло число отменённых и отложенных авиарейсовСмотреть фотографии
14:53
Минобороны: 54 БПЛА сбиты днём в Волгоградской области и других регионахСмотреть фотографии
14:31
БПЛА помогли отыскать нелегалов в лабиринте телиц под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
14:10
В Волгограде открыли аэропорт и отменили повторную угрозу по БПЛАСмотреть фотографии
13:44
Отсчёт пошёл: Андрей Бочаров дал 10 лет на возведение кампуса в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:51
Не хватило огня? Тренеры оценили матч «Факела» с «Ротором» в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:23
Росавиация закрыла для самолётов воздушное пространство над ВолгоградомСмотреть фотографии
11:45
В Волгоградской области повторно объявлена опасность атаки БПЛАСмотреть фотографии
11:14
Волгоградского школьника наградят в Москве за рассказ об обороне СталинградаСмотреть фотографии
10:44
«Ротор» обыграл «Факел» в Волгограде: фоторепортаж ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
10:03
Андрей Бочаров поручил выплатить волгоградским чернобыльцам по 10 тыс. рублейСмотреть фотографии
08:56
МАК займётся расследованием аварийной посадки Ан-2 под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:18
В Волгограде Росавиация сняла ограничения на полёты пассажирских судовСмотреть фотографии
07:56
Минобороны сообщило о ликвидации новых БПЛА над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
07:24
В Волгограде отменены и задерживаются пять авиарейсовСмотреть фотографии
07:15
В Волгоградской области отменена девятичасовая беспилотная опасностьСмотреть фотографии
06:33
Волгоградцев предупредили о начале 7-балльной магнитной буриСмотреть фотографии
06:00
Волгоградцы вновь провели ночь с закрытым аэропортом и беспилотной опасностьюСмотреть фотографии
23:40
Небо над Волгоградской областью закрыли из-за БПЛАСмотреть фотографии
23:35
Минобороны: в Волгоградской области уничтожены украинские БПЛАСмотреть фотографии
22:16
Беспилотную опасность объявили в Волгоградской области 20 мартаСмотреть фотографии
21:57
10238 болельщиков пришли на матч «Ротора» и «Факела»Смотреть фотографии
21:49
«Ротор» одержал первую победу с Дмитрием ПарфёновымСмотреть фотографии
21:19
Волгоградцы направили 2,6 тысячи жалоб на блокировку картСмотреть фотографии
21:05
Под Волгоградом высадили клон легендарного Тополя ПобедыСмотреть фотографии
20:16
«Ротор» открыл счет в матче с «Факелом» на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
 