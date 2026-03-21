



Жители станицы Кременской Клетского района Волгоградской области готовятся к новому витку противостояния с майнинг-фермой бывшего мэра Волгограда Евгения Ищенко. Несмотря на многочисленные жалобы сельчан и проверки надзорных ведомств, с наступлением тёплой погоды специалисты форсировали монтаж новых газотурбинных генераторов и контейнеров с ячейками для криптооборудования, в результате чего волгоградцы начали вновь сообщать о жутком гуле и загрязнении воздуха.







- Сейчас у нас круглосуточно работают где-то 14 установок. В таком режиме ферма функционирует с 8 марта. Тогда к нам приехали из Волгограда настройщики и стали включать новое оборудование. После прошлогодних проверок коммерсанты частично огородили свою территорию специальным забором, но через открытые участки вся гарь и шум по-прежнему идут прямиком в ту часть станицы, что находится ниже, — рассказала журналистам жительница станицы Кременской Лидия Васильева.

Устав от возобновившегося круглосуточного гула, станичники вызвали полицию.

- 16 марта приезжали к нам, составили акт. Мы в свою очередь написали заявление, но ничего не помогло. Как работали газогенераторы, так и продолжают работать.

Но одним заявлением в полицию волгоградцы не ограничились. Вооружившись бытовым шумомером, сельчане начали дотошно фиксировать гул, сводящий с ума населённый пункт.





- Непосредственно у фермы шум стоит в диапазоне 60-70 децибел. У жилых домов где-то на 5 децибел ниже. Но это только слышимый диапазон. Что происходит в других частотах — никто не знает. Но все жители вновь стали жаловаться на здоровье, — продолжила представительница инициативной группы.

Естественно, вместе с шумовым загрязнением станичники вот уже две недели вынуждены в той или иной степени дышать и продуктами сгорания газа, используемого крипто-предпринимателями для удешевления генерации виртуальной валюты.

- Пугает ещё то, что они не то чтобы не останавливаются, а ставят всё новые и новые боксы с оборудованием. Сейчас подготовили письмо в медицинскую академию. Там есть кафедра гигиены, которая занимается изучением влияния шумов и загрязнений воздуха на людей. Раз Роспотребнадзор отказывается проверять ферму, хотим привлечь к оценке воздействия оборудования на наш населённый пункт учёных. Кроме того, разделились на несколько групп. Одна уже собрала и направила коллективное письмо от лица 20 станичников в адрес главы поселения, ещё одно письмо с 20 подписями подготовили в адрес нового главы района, — подчеркнула Лидия Васильева.

На 26 марта в станице вновь намечен общий сход, на котором волгоградцы в очередной раз планируют потребовать от чиновников запретить эксплуатацию опасного оборудования в границах населённого пункта.

Примечательно, что на днях станичники получили ответ на одну из своих жалоб от управления Росреестра по Волгоградской области. В ходе проверки специалисты установили, что фактически земельный участок, выделенный властями, может использоваться не по назначению.

- Данный объект отнесен Ростехнадзором к опасному производственному объекту III класса опасности. В результате наблюдения установлена возможная угроза причинения вреда охраняемым законом ценностям и признаки нарушения обязательных требований о необходимости использовании земельного участка по целевому назначению. Во исполнение указанных положений субарендатору земельного участка с кадастровым номером 34:12:080005:112 Управлением будет направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований при использовании указанного земельного участка и предложено принять меры по обеспечению их соблюдения, — говорится в письме, направленном органом жителям станицы.

Напомним, как ранее сообщала редакция, криптоферма в Клетском районе Волгоградской области появилась осенью 2025 года. Местные чиновники без лишнего внимания передали участок на возвышенности рядом с населённым пунктом в аренду частному инвестору ООО «Столица Бункер», однако в нарушении подписанного с муниципалитетом договора здесь фактически начали осуществлять деятельность другие организации, в частности ООО «КРИСТАЛЛ ДОН». Обе компании через ООО «СИНЕРГИЯ» принадлежат экс-мэру Волгограда Евгению Ищенко.

По странному стечению обстоятельств офис майнинговой фирмы разместился в здании поселковой администрации. После того как жители станицы стали заваливать жалобами все инстанции, 17 ноября 2025 года, за сутки до прибытия в населённый пункт солидного десанта проверяющих в составе представителей полиции, СК России, Роспотребнадзора и прокуратуры, коммерсанты неожиданно решили остановить работу. Сразу после этого ревизоры констатировали, что не могут замерить ни выбросы от газовых генераторов, ни шум, и закрыли большую часть проверок, ограничившись предостережениями в адрес предпринимателей.

Впоследствии с жалобами на бездействие контрольных структур волгоградцы обратились к Генпрокурору РФ Александру Гуцану, но и это пока что не принесло никаких результатов.

Фото и видео: жители станицы.