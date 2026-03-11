



В Волгограде по поручению губернатора Андрея Бочарова на площадке исторического здания царицынской каланчи откроют художественный музей им. Виктора Лосева и современный арт-центр. 11 марта глава региона осмотрел отремонтированные помещения нового культурного центра, а также обсудил перспективы его развития.

- Сегодня принято окончательное решение, что мы передаем это здание музею Машкова. Оно будет частью большого культурного комплекса, который включает в себя, в том числе, здание ЦУМа. Это новое творческое пространство, где будут представлены произведения великого художника Виктора Лосева, произведения сталинградских и волгоградских мастеров, современных и будущих художников, — сообщил руководитель.

По словам губернатора, новая площадка позволит познакомить жителей и гостей региона в том числе и с творчеством современный волгоградских художников и скульпторов.

Также Андрей Бочаров обратил внимание на важность приобщения подрастающего поколения к культурным ценностям. Для этого в новом культурном центре будут оборудованы студии для организации занятий и мастер-классов с детьми и помещения для проведения встреч, разного рода публичных мероприятий.

Отметим, центральную часть в экспозиции нового музея займут 500 картин Виктора Лосева, посвящённых Волгограду. Создание комплекса приурочено к 100-летию известного волгоградского художника. Как ожидается, новая площадка откроет свои двери для посетителей уже в мае 2026 года. Впоследствии она войдёт в единый культурно-просветительский кластер, создаваемый в центре города.

Фото: администрация Волгоградской области