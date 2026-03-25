Руслан Шарифов может скоропостижно покинуть Волгоградскую облдуму





В Волгограде сегодня, 25 марта, на заседании президиума регионального политсовета «Единой России» стало известно о возможной скорой отставке заместителя председателя Волгоградской областной думы Руслана Шарифова. Как сообщает ИА «Высота 102», члены руководящего органа партии единогласно решили направить в парламентскую фракцию предложение – рассмотреть вопрос о сложении Шарифовым полномочий.

О причинах такого решения партийцев официально не сообщается. Вероятнее всего, нависшая над опытным депутатом угроза сложения полномочий может быть связана с «закулисными» событиями, о которых общественность может узнать уже в ближайшее время.

Напомним, в марте региональный парламент уже перенес подобные потрясения, когда решением Центрального районного суда Волгограда «сложивший по собственному желанию» полномочия депутат Станислав Коротков был лишен всех привилегий. А 16 марта прокуратура Волгоградской области объявила об иске к экс-депутату на сумму более 43 млн рублей. Такую цену Короткову (в случае удовлетворения иска прокуратуры судом) предстоит заплатить за свое участие в развитии бизнеса – ООО «Земля Профи».

Руслан Шарифов является в парламенте Волгоградской области одним из самых опытных депутатов. С 1993 года он не пропускал по итогам выборов ни одного созыва. В 2024 году переизбирался в седьмой раз подряд, получив две весомые должности: заместителя председателя облдумы и председателя комитета по дорожно-транспортному комплексу, развитию инфраструктуры, связи и информационным технологиям.