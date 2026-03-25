Поддали газу: майнинг-ферма экс-мэра Волгограда с новой силой заработала на Дону Старт противопожарного сезона в регионе: какие штрафы грозят волгоградцам с 20 марта Рулил бизнесом вопреки запретам: что происходило на суде по делу экс-депутата облдумы Короткова Суд в Волгограде признал незаконной добровольную отставку экс-депутата Короткова В Волгограде заменят трамвайные пути от ул. Космонавтов до ул. Хорошева

Похоронил бизнес? Ремонт машины обернулся для волгоградки потерей денег и нервов

«Спокойно в нашей отрасли не было никогда»: волгоградский турагент – о закрытии направлений, росте цен и спросе на отдых

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

Федеральные новости
 В России 70 участников СВО стали преподавателями в школах
Более 70 участников специальной военной операции получили в регионах квалификацию преподавателя-организатора «Основ безопасности и защиты Родины» (ОБЗР). Как сообщил ТАСС эксперт Минпросвещения Иван Бондюков, еще  57 прошли обучение на...
 В Ростовской области 10 лет искали и наконец нашли судимого беглеца
Ростовские силовики спустя 10 лет после вынесения приговора задержали преступника. Как сообщает Привет-Ростов, мужчина был задержан 20 марта в региональной столице.  По данным издания, приговор был вынесен жителю Ростовской...
Руслан Шарифов может скоропостижно покинуть Волгоградскую облдуму

В Волгограде сегодня, 25 марта, на заседании президиума регионального политсовета «Единой России» стало известно о возможной скорой отставке заместителя председателя Волгоградской областной думы Руслана Шарифова. Как сообщает ИА «Высота 102», члены руководящего органа партии единогласно решили направить в парламентскую фракцию предложение – рассмотреть вопрос о сложении Шарифовым полномочий.

О причинах такого решения партийцев официально не сообщается. Вероятнее всего, нависшая над опытным депутатом угроза сложения полномочий может быть связана с «закулисными» событиями, о которых общественность может узнать уже в ближайшее время. 

Напомним, в марте региональный парламент уже перенес подобные потрясения, когда решением Центрального районного суда Волгограда «сложивший по собственному желанию» полномочия депутат Станислав Коротков был лишен всех привилегий. А 16 марта прокуратура Волгоградской области объявила об иске к экс-депутату на сумму более 43 млн рублей. Такую цену Короткову (в случае удовлетворения иска прокуратуры судом) предстоит заплатить за свое участие в развитии бизнеса – ООО «Земля Профи».

Руслан Шарифов является в парламенте Волгоградской области одним из самых опытных депутатов. С 1993 года он не пропускал по итогам выборов ни одного созыва. В 2024 году переизбирался в седьмой раз подряд, получив две весомые должности: заместителя председателя облдумы и председателя комитета по дорожно-транспортному комплексу, развитию инфраструктуры, связи и информационным технологиям.

Лента новостей

20:04
«Он научил нас быть отцами»: в Волгограде простились с журналистом Анатолием ЛюбименкоСмотреть фотографии
19:51
Два московских авиарейса отменены в Волгограде 25 мартаСмотреть фотографии
19:30
Синоптик рассказала, какой погодой Волгоград проводит первый месяц весныСмотреть фотографии
19:09
«Больше 50 лет воспитывала дошколят»: в Жирновске простятся с талантливым педагогом Лидией ЧуренковойСмотреть фотографии
18:37
В Волгоградской области назвали размер родительской платы за детсадыСмотреть фотографии
18:10
В Волгограде родители малышей пожаловались на «коридорную» госпитализацию в детской больницеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:34
Руслан Шарифов может скоропостижно покинуть Волгоградскую облдумуСмотреть фотографии
17:21
Коммунальщики приоденут в полимер теплотрассу на западе ВолгоградаСмотреть фотографии
17:11
Суд по делу об убийстве судьи Ветлугина отложили в Волгограде на 2 апреляСмотреть фотографии
16:47
Волгоградские депутаты предложат Мишустину отказаться от части доходов ради регионовСмотреть фотографии
16:20
Реализм в «грязном» виде: в Волгограде улица живописца Репина потонула в завалах мусораСмотреть фотографииCмотреть видео
16:13
В Волжском накануне церковных праздников закроют въезд на кладбищаСмотреть фотографии
15:26
В Волгоградской области объявили локальную охоту на волковСмотреть фотографии
15:25
В Волгограде помогут пострадавшим с 1 марта от БПЛА бизнесменамСмотреть фотографии
15:02
Водители – на Android, пассажиры – на iPhone: Drivee составил аналитический портрет водителя в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:01
Мобильные офисы ФНС примут жителей Дубовки, Котово и ДаниловкиСмотреть фотографии
14:37
Ревнивого волгоградца заставили отработать слитые в сеть интимные фото бывшейСмотреть фотографии
14:31
В России 70 участников СВО стали преподавателями в школахСмотреть фотографии
13:53
В ДТП с перевертышем в Волгограде пострадала 6-месячная девочкаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:17
Андрей Бочаров поручил новой комиссии оптимизировать поддержку ветеранов СВОСмотреть фотографии
13:12
Суперфинал СКФО и ЮФО по баскетболу: «Динамо» – «Сталинград»Смотреть фотографии
13:04
В Волгограде с опозданием ожидают рейсы из Москвы и Санкт-ПетербургаСмотреть фотографии
13:02
Огромный долг и 35 штрафов: у волгоградки арестовали люксовый «Ягуар»Смотреть фотографии
12:31
Спасенные приставами щенки хаски умерли в волгоградском приютеСмотреть фотографии
12:28
Под Волгоградом поднадзорный в магазине пытался зарезать полицейскогоСмотреть фотографии
11:51
В Ростовской области 10 лет искали и наконец нашли судимого беглецаСмотреть фотографии
11:42
«Весна запустила все сезонные процессы»: в Волгограде зацвела нежнейшая вербаСмотреть фотографии
11:22
Водитель электровелосипеда сбил женщину в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
11:16
ФАС до конца года «отсрочила» запрет на рекламу в TelegramСмотреть фотографии
11:11
Селяне из Волгоградской области могут стать жертвами мошенников из «Росстата»Смотреть фотографии
 