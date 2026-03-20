



Второй год подряд пожароопасный сезон в Волгоградской области стартует на несколько недель раньше привычного срока. Горожан, готовящихся к весенним вылазкам на природу, предупреждают не только о регулярных рейдах, но и о круглосуточном дистанционном мониторинге.

- Пожароопасный сезон в Волгоградской области продлится с 20 марта по 31 октября. В это время в лесах региона будет запрещено разведение костров, - комментируют в областном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. – Перед органами власти и лесничества ставится задача по оперативному реагированию на пожары, а также по усилению патрулирования и увеличению протяженности минерализованных полос.

Накануне прогнозируемого синоптиками потепления – этот сезон обещает стать самым жарким за последние 30 лет – в лесах Волгоградской области усилят контроль за волгоградцами, которые с приходом тепла спешат на пикники.

За нарушение требований пожарной безопасности во время действующего в регионе противопожарного режима волгоградцам грозят штрафы ( часть 2 статья 20.4 административного кодекса)

от 10 до 20 тысяч для горожан;

от 30 до 60 тысяч – для должностных лиц;

от 60 до 80 тысяч – для предпринимателей, работающих без образования юрлица;

от 400 до 800 тысяч – для юридических лиц.

Напомним, в прошлом году лесные инспекторы совершали обход территории более 11 тысяч раз. За нарушение лесного законодательства ими составлено около 400 административных протоколов на общую сумму штрафов 1,8 миллиона рублей.

