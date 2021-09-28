В Волгоградской области агрокомпания «засеяла» землю бетонными отходами

Экология 28.09.2021 17:28
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28.09.2021 17:28
Огромную несанкционированную свалку строительных отходов выявили в Урюпинском районе сотрудники Межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям. Как сообщили ИА "Высота 102" в природоохранном ведомстве, о захламлении земли отходами сообщили жители Урюпинского района.
В рамках проведенного административного расследования произведен осмотр территории, прилегающей к производственной площадке ООО "Агрокомпания Паритет". Специалисты ФГБУ – ЦЛАТИ по Волгоградской области произвели отборы проб сброшенных отходов и почвы.
В ходе осмотра установлено наличие несанкционированно размещенных на открытом грунте отходов на общей площади 12225 кв. м., преимущественно строительного мусора: битого кирпича и бетонных плит, перемешанных с грунтом, сухими ветками и мусором от сноса и разборки зданий. Установлено, что отходы образованы в результате разборки производственных объектов. Кроме того, по результатам лабораторных исследований установлено химическое загрязнение почвы по кадмию в 0,7 раза и нефтепродуктам в 1,2 раза.
Межрегиональным управлением вынесены постановления о привлечении к административной ответственности в отношении юридического и должностного лиц ООО "Агрокомпания Паритет" по двум статьям КоАП РФ на общую сумму в 490 тысяч рублей. В адрес юридического лица выдано предписание об устранении нарушений.
Причиненный вред почве составил более 145 миллиона рублей. В настоящее время в адрес ООО "Агрокомпания Паритет" направлено требование для оплаты вреда в добровольном порядке. В случае невыполнения требований Росприроднадзора ущерб будет взыскиваться в судебном порядке.
Фото: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям
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