Один из ведущих оториноларингологов страны опроверг необходимость оперировать аденоид





Известный российский оториноларинголог, автор целого ряда уникальных методик лечения верхних дыхательных путей, один из самых востребованных хирургов страны, доктор медицинских наук, профессор Наталья Тарасова опровергла расхожий миф о неизбежности операции в случае увеличения глоточной миндалины у детей.

Врач, месяц назад возглавивший кафедру оториноларингологии Волгоградского медицинского университета, уверена, что хирургическое вмешательство необходимо только когда речь идет о серьезном затруднении дыхания и риске его остановки в ночное время. Впрочем, по мнению профессора, решение об операции должно приниматься индивидуально в каждом конкретном случае.

Почему у ребенка увеличивается миндалина? Что врачи называют аденоидом, а что аденоидитом? В каких случаях маленьким пациентам показана операция, а в каких нет? Какие простые правила помогут избежать заболевания глоточной миндалины?

Об этом Наталья Тарасова рассказала в еженедельном выпуске проекта ВолгГМУ «Позовите профессора!».