Здравоохранение

Один из ведущих оториноларингологов страны опроверг необходимость оперировать аденоид

Здравоохранение 24.09.2021 16:48
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24.09.2021 16:48


Известный российский оториноларинголог, автор целого ряда уникальных методик лечения верхних дыхательных путей, один из самых востребованных хирургов страны, доктор медицинских наук, профессор Наталья Тарасова опровергла расхожий миф о неизбежности операции в случае увеличения глоточной миндалины у детей. 
Врач, месяц назад возглавивший кафедру оториноларингологии Волгоградского медицинского университета, уверена, что хирургическое вмешательство необходимо только когда речь идет о серьезном затруднении дыхания и риске его остановки в ночное время. Впрочем, по мнению профессора, решение об операции должно приниматься индивидуально в каждом конкретном случае. 
Почему у ребенка увеличивается миндалина? Что врачи называют аденоидом, а что аденоидитом? В каких случаях маленьким пациентам показана операция, а в каких нет? Какие простые правила помогут избежать заболевания глоточной миндалины?
Об этом Наталья Тарасова рассказала в еженедельном выпуске проекта ВолгГМУ «Позовите профессора!».  
Напомним, в научно-популярном видеопроекте лучшие специалиста вуза отвечают на самые злободневные вопросы волгоградцев: почему человек испытывает боль, как оказать себе первую помощь, какие симптомы должны насторожить? Все снятые видеоролики публикуются на канале «Позовите профессора!» в YouTube.
 

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