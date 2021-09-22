Происшествия

«Весь салон в осколках»: два пассажира маршрутки ранены в ДТП с тягачом в Волгограде

Происшествия 22.09.2021 10:29
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22.09.2021 10:29


Два человека пострадали в столкновении тягача с пассажирской маршруткой в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили в региональном главке МВД, ДТП случилось накануне днем на пересечении ул. Кропоткина и ул. Николая Отрады.

По предварительным данным, 24-летний водитель тягача "MAN TGA" при совершении правого поворота со среднего ряда не предоставил преимущество движущемуся в крайнем правом ряду в прямом направлении без изменения направления движения автомобилю "ГАЗель Next" и совершил с ним столкновение. В результате ДТП пострадали двое пассажиров маршрутки: 30-летняя женщина и 38-летний мужчина. Их госпитализировали с различными травмами.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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