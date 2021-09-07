



Конкретные мероприятия по оздоровлению и развитию бассейна Дона обсудят сегодня в Волгодонске губернаторы Волгоградской области Андрей Бочаров и Ростовской области Василий Голубев. План по сохранению Дона и его притоков был утвержден 21 июля текущего года правительством РФ. Он рассчитан до 2030 года, на реализацию мероприятий потратят 105 млрд рублей.

Именно в Волгодонске год назад прошла встреча делегаций Волгоградской и Ростовской областей, которые озвучили инициативы по организации совместной работы ради защиты Дона. Их поддержали главы других регионов. Предложения были поддержаны на федеральном уровне, в том числе у президента России.