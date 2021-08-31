В Волгограде озвучили причину ДТП с четырьмя погибшими спортсменами





Водитель автомобиля "Toyota Camry" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло смертельное столкновение с цементовозом. Об этом сообщили сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области.





Напомним, авария произошла накануне в 7:40 на 717 км автодороги Р-22 "Каспий" в Новоаннинском районе. Иномарка, за рулем которой, по уточненной информации, находился 31-летний фитнес-тренер, мастер спорта по рукопашному бою и жиму лежа Виктор Костюк совершила лобовое столкновение с грузовиком "МАН" с полуприцепом. В результате скончались четверо - водитель и 25-летний, 26-летний, 24-летний пассажиры легковушки. 57-летнего водителя цементовоза госпитализировали.





Волгоградские спортсмены на турнире в Твери выполнили нормативы мастеров спорта России по универсальному бою. Региональная общественная организация Тверской области по универсальному бою выразила глубокое соболезнования родным, близким и коллегам трагически погибших спортсменов Волгоградской области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области