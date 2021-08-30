Происшествия

«Мы не верим...»: в жутком ДТП с цементовозом погибли спортсмены из Волгограда

Происшествия 30.08.2021 16:56
0
30.08.2021 16:56


Братья Виктор и Валерий Костюк, которые работали инструкторами тренажерного зала в фитнес-клубе, и двое их приятелей погибли сегодня в жутком ДТП с цементовозом на трассе в Новоаннинском районе Волгоградской области. В социальных сетях сообщают, что четверо спортсменов попали в аварию, возвращаясь в Волгоград из Твери с Всероссийского турнира по универсальному бою памяти олимпийского чемпиона по дзюдо, основателя вида спорта "Универсальный бой" Новикова Сергея Петровича.

По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, трое пассажиров Toyota Camry 57, 26 и 24 лет погибли на месте при лобовом столкновении иномарки с цементовозом на трассе "Каспий". Оба водителя были  госпитализированы в тяжелом состоянии, один из них позже скончался в больнице. Как стало известно, несмотря на усилия медиков от полученных в ДТП травм умер Виктор Костюк - мастер спорта по рукопашному бою и жиму лежа, а также фитнес-тренер в Alex Fitness. Вместе с ним работал и его брат Валерий. В фитнес-клубе прокомментировали страшную новость на официальной странице в Instagram.
"Мы не верим... мир лишился лучших людей и тренеров! Выражаем соболезнования родным", - говорится в сообщении финтес-клуба.
Известно, что вместе с братьями в  этой аварии погибли Табриз Исмаилов и Аманат Хамзин. Все они незадолго до гибели разместили сторис в Instagram, где сообщали, что возвращаются домой.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры с индивидуальным отоплением. Ключи - начало 2022 года!

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Происшествия
30.08.2021 15:25
Происшествия 30.08.2021 15:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.08.2021 10:37
Происшествия 30.08.2021 10:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.08.2021 10:27
Происшествия 30.08.2021 10:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.08.2021 09:09
Происшествия 30.08.2021 09:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.08.2021 10:53
Происшествия 29.08.2021 10:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.08.2021 10:41
Происшествия 29.08.2021 10:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.08.2021 09:38
Происшествия 29.08.2021 09:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.08.2021 12:04
Происшествия 28.08.2021 12:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.08.2021 11:12
Происшествия 28.08.2021 11:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.08.2021 10:54
Происшествия 28.08.2021 10:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.08.2021 10:45
Происшествия 28.08.2021 10:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.08.2021 10:35
Происшествия 28.08.2021 10:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.08.2021 13:34
Происшествия 27.08.2021 13:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.08.2021 13:31
Происшествия 27.08.2021 13:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.08.2021 08:36
Происшествия 27.08.2021 08:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:41
Полицию Волжского возглавил борец с экстремизмомСмотреть фотографии
17:13
В Волгограде по просьбам пассажиров поменяли расписание пригородного поездаСмотреть фотографии
16:56
«Мы не верим...»: в жутком ДТП с цементовозом погибли спортсмены из ВолгоградаСмотреть фотографии
16:55
Престарелой жительнице Волгоградской области вернули незаконно снятую за чужой долг пенсиюСмотреть фотографии
16:23
В Волгоградской области за один месяц умерли от всего почти 4 тысячи человекСмотреть фотографии
15:38
Сергей Лавров пригласил в МИД волгоградскую молодежьСмотреть фотографии
15:25
Росгвардейцы вытащили двух детей из горящего дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:15
В Волжском квартиру пенсионерки обесточили из-за долга умершего супругаСмотреть фотографии
13:24
Доходы бизнеса в Волгоградской области выросли с начала годаСмотреть фотографии
12:26
Это половина райцентра: количество жертв коронавируса в Волгоградской области стремительно растетСмотреть фотографии
11:57
В СИЗО Волгоградской области готовятся к выборам в ГосдумуСмотреть фотографии
11:40
Минобороны передало Волгоградской области 11 знамен времен войныСмотреть фотографии
10:58
Лавров прилетел в Волгоград: Герой России встретил Героя ТрудаСмотреть фотографии
10:37
Кидало, как кеглю: в Волгоградской области в ДТП погибли двое парней, девушка в больницеСмотреть фотографии
10:27
Мошенник уговорил предпенсионера из Волгограда взять огромный кредитСмотреть фотографии
10:21
Почти 1 миллион рублей штрафов собрали с любителей природы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:11
День города в Волгограде отпразднуют в онлайн и в офлайн форматахСмотреть фотографии
09:09
Три человека погибли в ДТП с цементовозом на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
08:54
В Волгограде провалили программу по озеленениюСмотреть фотографии
08:50
ВАИЖК: ставка от 5% «Семейной ипотеки» фиксируется на весь срокСмотреть фотографии
18:28
Росстат сравнил пенсии жителей Волгоградской области с регионами ЮФОСмотреть фотографии
17:46
В Волгоградской области стало меньше безмасочниковСмотреть фотографии
16:45
Религиозную организацию ликвидировали за нарушения в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:10
Волгоградский «Ротор» сыграл вничью с «Томью»Смотреть фотографии
14:31
Отстранят от работы?: что грозит с 30 августа непривитым от COVID волгоградцамСмотреть фотографии
12:32
Коронавирус держит Волгоградскую область в напряженииСмотреть фотографии
11:00
Волгоградские поликлиники получили моментальные тесты на COVIDСмотреть фотографии
10:53
«Пил и устраивал драки»: в загоревшейся квартире погиб 47-летний волгоградец (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:41
Под Волгоградом женщина и ребенок обратились к врачам после ДТПСмотреть фотографии
10:05
Волгоградскому лету предсказали жаркий финалСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 