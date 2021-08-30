«Мы не верим...»: в жутком ДТП с цементовозом погибли спортсмены из Волгограда





Братья Виктор и Валерий Костюк, которые работали инструкторами тренажерного зала в фитнес-клубе, и двое их приятелей погибли сегодня в жутком ДТП с цементовозом на трассе в Новоаннинском районе Волгоградской области. В социальных сетях сообщают, что четверо спортсменов попали в аварию, возвращаясь в Волгоград из Твери с Всероссийского турнира по универсальному бою памяти олимпийского чемпиона по дзюдо, основателя вида спорта "Универсальный бой" Новикова Сергея Петровича.





По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, трое пассажиров Toyota Camry 57, 26 и 24 лет погибли на месте при лобовом столкновении иномарки с цементовозом на трассе "Каспий". Оба водителя были госпитализированы в тяжелом состоянии, один из них позже скончался в больнице. Как стало известно, несмотря на усилия медиков от полученных в ДТП травм умер Виктор Костюк - мастер спорта по рукопашному бою и жиму лежа, а также фитнес-тренер в Alex Fitness. Вместе с ним работал и его брат Валерий. В фитнес-клубе прокомментировали страшную новость на официальной странице в Instagram.

"Мы не верим... мир лишился лучших людей и тренеров! Выражаем соболезнования родным", - говорится в сообщении финтес-клуба.

Известно, что вместе с братьями в этой аварии погибли Табриз Исмаилов и Аманат Хамзин. Все они незадолго до гибели разместили сторис в Instagram, где сообщали, что возвращаются домой.



