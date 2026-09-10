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Общество

Угроза ракетного удара снята в Волгограде и области: объявлена опасность по БпЛА

Общество 10.09.2026 23:26
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10.09.2026 23:26

 

Вечером 10 сентября в Волгоградской области была объявлена ракетная опасность — сигнал поступил в 21:44. Местные службы оперативно оповестили жителей региона о необходимости соблюдать меры безопасности и находиться в укрытиях.

В 23:02 власти сообщили об отмене ракетной опасности. Однако на данный момент обстановка в регионе сохраняется напряжений – в 23.25 система РСЧС объявила угрозу беспилотной опасности. 

Жителей просят сохранять спокойствие, держаться на расстоянии от оконных проёмов и следить за официальными сообщениями.

Росавиация сняла ограничения в аэропорту Волгограда в 23.10.

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