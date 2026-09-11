



Минувшая ночь выдалась для Волгоградской области крайне напряжённой. Согласно информации мониторинговых каналов в Волгограде и муниципалитетах велась работа ПВО.



РСЧС Волгоградской области 10 сентября в 21:34 объявила ракетную опасность в регионе, которая сохранялась до 23:02. Однако позже, в 3:45 11 сентября она была объявлена вновь. Режим повышенной тревоги сохранялся вплоть до 05:04.



При этом действовал и режим беспилотной опасности с 23:35 до 05:32.



Аэропорт Волгограда приостанавливал работу в целях безопасности с 21:51 до 23:10 10 сентября. Затем, в 3:48 авиагавань вновь была закрыта и лишь в 5:30 ограничения на полёты были сняты.