

В ночь с 10 на 11 сентября Волгоградская область провела длительные часы в тревоге. На территории региона были объявлены ракетная и беспилотная опасности, есть последствия на земле. Собрали всё, что на текущий момент известно об атаке ВСУ.



Ракетная опасность

10 сентября в 21:34 РСЧС Волгоградской области предупредило граждан о ракетной опасности. Чуть позже в Волгограде были включены сирены оповещения. Призывы спуститься в укрытия услышали во всех районах города-героя. Опасность сохранялась до 23:02.



Беспилотная опасность

Только горожане смогли выдохнуть, что опасность миновала, как уже в 23:35 поступил сигнал о беспилотной опасности. Угроза атаки дронами сохранялась до 5:32 11 сентября.

Повторная ракетная опасность

Ближе к утру, в 3:45, экстренные службы вновь сообщили о ракетной опасности. Угроза сохранялась до 5:04. Жителям было рекомендовано отключить газ, воду, электричество, а затем проследовать в ближайшее заглубленное помещение - подвал, подземны паркинг и т.п.

Закрытие аэропорта

Авиагавань в условиях тревожной обстановки дважды приостанавливала работу. Вынужденный простой был с 21:51 10 сентября до 23:10. Затем ограничения на полёты действовали с 3:48 до 5:30.

На утро 11 сентября в Волгограде сохраняются задержки рейсов.



Есть последствия атаки



Силы ПВО работали по воздушным целям. Волгоградцы в 4:20 сообщали об оглушительном грохоте, который заставил их вздрогнуть среди ночи.

- Два раза подряд громыхнуло, что у нас все машины во дворе завизжали, хотя мы в Кировском районе живём, - рассказала волгоградка.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о последствиях на земле.

- В результате террористической атаки ВСУ на объекты на территории региона повреждён МКД в Красноармейском районе Волгограда по улице Героев Малой Земли. Двое мужчин в возрасте 42 и 55 лет госпитализированы, им оказывается вся необходимая помощь. Также падение обломков зафиксировано на территории промышленного предприятия на юге Волгограда, - отметил глава региона.



Андрей Бочаров дал поручения муниципальному образованию и оперативным службам уточнить повреждения и подготовить пункты временного содержания.



ПВР готов для приёма граждан



Администрация Волгограда оперативно подготовила ПВР на территории школы №64. Спальные места и горячее питание подготовлено для жителей пострадавших домой. На данный момент никто из граждан в ПВР пока не обратился.



Итоги тяжёлой ночи



По данным мониторинговых каналов, ночью силами ПВО было сбито 12 ракет фламинго, шесть из которых - над территорией Волгоградской области. При этом уточняется, что Волгоград не был целью Киевского режима в этот раз, и благодаря слаженным действиям экстренных служб и ПВО удалось избежать разрушений.



На текущий момент Минобороны официально не комментировало работу ПВО и поражение воздушных целей.