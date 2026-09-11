



Минувшей ночью ПВО уничтожала воздушные цели в Волгоградской области. Действовал режим ракетной и беспилотной опасности.



Как сообщает губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, в результате террористической атаки зафиксировано падение обломков на территории промышленного предприятия на юге Волгограда. Также был повреждён МКД по улице Героев Малой Земли в Красноармейском районе Волгограда

Известно о двух пострадавших мужчинах, им по 42 и 55 лет. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, они госпитализированы.



Глава региона поручил оперативным службам и муниципальному образованию провести работы по уточнению повреждений, ликвидации последствий, а также подготовить пункты временного размещения.