



В Волгоградскую область после кратковременной, но взбудоражившей горожан «шоковой заморозки» возвращается по-летнему жаркая погода. По прогнозам синоптиков, накануне выходных воздух в регионе прогреется аж до +30.

– Сильные осадки и похолодание были связаны с циклоном, проходившим по северу европейской территории России, – рассказывает начальник отдела гидрометеообеспечения Волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева. – В его тыл зашел холодный воздух, поэтому ночью температура опускалась всего до +6, а днем столбики термометров поднимались лишь до +15 градусов. Сейчас и сам циклон, и захватившая наш регион фронтальная зона сместились на восток. В Волгоградской области ожидается усиление антициклона, который принесет нам теплую погоду.

Согревающее дыхание лета, которое не собирается сдавать свои позиции, волгоградцы ощутили уже сегодня, 10 сентября.

– Ночи в регионе пока еще прохладные: в отдельных районах области температура понизится от +2 до +7 градусов. А вот днем воздух прогреется до +18- +23, местами до +23 - +26 градусов, – сообщает синоптик. – В пятницу столбики термометров дотянутся до +26 - +28 градусов в Волгограде и до 20-25 градусов – в области. В отдельных районах – до +30.





Понежиться под ласкающими лучами солнца и оставить мысли о куртках и ветровках жители региона смогут до начала следующей недели – «бархатный сезон» продлится в регионе до 15 сентября.

– По предварительным прогнозам, дальше нас ждет выход очередного циклона, несущего за собой кратковременные осадки и небольшое понижение температуры, – отмечает Наталья Алатырцева. – К слову, говорить о «бабьем лете» в Волгоградской области пока слишком рано. Оно наступает после длительного похолодания с заморозками, а у нас случилось лишь кратковременное снижение температуры. К тому же по климатическим данным сентябрь в Волгоградской области является летним месяцем – сейчас мы во всей красе видим его логическое продолжение.