На юге Волгограда открыли ПВР после ночной атаки ВСУ





В результате террористической атаки на юге Волгограда пострадали два многоквартирных дома.



Как сообщает администрация Волгограда, речь идёт о домах по улице Героев Малой Земли, 36 и 51. Пока оперативные службы ведут необходимые работы, для жителей был открыт пункт временного размещения на территории школы №64. К пострадавшим многоэтажкам подали автобусы большой вместимости для обогрева жителей, которые не воспользовались ПВР.



Отмечается, что в ПВР сейчас жителей нет. Однако там организованы спальные места и горячее питание.



Сейчас специалисты оперативных служб уточняют повреждения и проводят работы по ликвидации последствий.

фото: ИИ-иллюстрация