Расследования

Сядет на 12 лет: волгоградец поплатился за интимную переписку с ребенком под видом интернет-кумира

Расследования 17.08.2021 13:27
0
17.08.2021 13:27


К 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен 20-летний житель Волгоградской области. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Урюпинский городской суд признал молодого человека виновным по п."б" ч.4 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).
В судебном заседании установлено, что фигурант уголовного дела под видом популярной девушки-блогера в конце 2019 года в Интернете вступил в переписку с 10-летней жительницей города Миасса Челябинской области. Через некоторое время мужчина от имени интернет-кумира предложил девочке прислать свои фотографии в обнаженном виде, что последняя и сделала. После этого он сообщил ребенку, что является мужчиной и прислал свои интимные фото. О произошедшем девочка сообщила родителям, которые обратились в правоохранительные органы.
Расследование уголовного дела проводили сотрудники СО по г.Миассу СУ СК России по Челябинской области. Свою вину житель Волгоградской области не признал.
Судом в пользу потерпевшей также взыскана компенсация морального вреда в сумме 400 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры с индивидуальным отоплением. Ключи - начало 2022 года!

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Расследования
17.08.2021 09:53
Расследования 17.08.2021 09:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.08.2021 15:34
Расследования 16.08.2021 15:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.08.2021 12:44
Расследования 16.08.2021 12:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.08.2021 11:54
Расследования 16.08.2021 11:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.08.2021 11:37
Расследования 16.08.2021 11:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.08.2021 19:34
Расследования 13.08.2021 19:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.08.2021 15:59
Расследования 13.08.2021 15:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.08.2021 15:39
Расследования 13.08.2021 15:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.08.2021 15:34
Расследования 13.08.2021 15:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.08.2021 12:20
Расследования 13.08.2021 12:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.08.2021 11:46
Расследования 13.08.2021 11:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.08.2021 18:01
Расследования 12.08.2021 18:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.08.2021 12:41
Расследования 12.08.2021 12:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.08.2021 12:27
Расследования 12.08.2021 12:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.08.2021 12:00
Расследования 12.08.2021 12:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:09
Грузовой поезд наехал на легковушку в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:27
Сядет на 12 лет: волгоградец поплатился за интимную переписку с ребенком под видом интернет-кумираСмотреть фотографии
13:25
Смотрите, кто еще: общественную палату Волгоградской области доукомплектовали старыми-новыми кадрамиСмотреть фотографии
13:04
Поликлиники Волгоградской области переводят на круглосуточный режим работыСмотреть фотографии
13:03
Житель Урюпинска в одночасье стал вором и угонщикомСмотреть фотографии
12:10
Количество заболевших COVID-19 в Волгоградской области за три месяца выросло втроеСмотреть фотографии
11:52
День «ЕвроХима» в Котельниково пройдет онлайнСмотреть фотографии
11:40
Скончался настоятель Свято-Никольского храма в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:47
Вежливые аферисты оставили волгоградца без денег и сексаСмотреть фотографии
10:34
Под Волгоградом собака отправила на больничную койку водителя из КраснодараСмотреть фотографии
10:14
Все больше жителей Волгоградской области уходят в самозанятыеСмотреть фотографии
09:54
Волгоградские химики в полтора раза увеличили экспорт продукцииСмотреть фотографии
09:53
В Волжском нашли водителя маршрутки после наезда на пенсионеркуСмотреть фотографии
09:35
Прожиточный минимум для детей в Волгоградской области отстал от жизниСмотреть фотографии
08:34
Еще один город Волгоградской области затопило ливнемСмотреть фотографииCмотреть видео
19:56
«Это издевательство»: в Волгограде инвалиды и старики оказались заложниками девятиэтажки без лифтовСмотреть фотографии
18:27
Экскурсия по затопленному городу: житель Калача-на-Дону снял на видео последствия ливняСмотреть фотографииCмотреть видео
18:06
Приставы арестовали у волгоградки машину с документами на операцию 10-летнему сынуСмотреть фотографии
17:29
В Волгоградской области ожидаются температурные скачкиСмотреть фотографии
17:03
Семьям Волгоградской области не хватает доходов для выживанияСмотреть фотографии
16:16
Туризм, супермаркеты и сервисы знакомств наращивают онлайн-продажи, в офлайн возвращается покупка обувиСмотреть фотографии
16:08
В детсаду под Волгоградом закрылись две группы из-за коронавирусаСмотреть фотографии
15:34
Пропавшего в Волгограде семилетнего мальчика нашли на улицеСмотреть фотографии
15:24
Группа компаний «Ростелеком» объединит лучшие подходы к работе с частными клиентами мобильной и фиксированной связиСмотреть фотографии
14:24
Из-за АЧС в Волгоградской области отстреливают диких кабановСмотреть фотографии
14:12
Улицы Калача-на-Дону вновь затопило после ливня с грозой в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:51
У волжанина изъяли автомобиль после гонок по паркуСмотреть фотографииCмотреть видео
13:39
«Ситиматик-Волгоград»: уклонение от оплаты долга невыгодно для самих абонентовСмотреть фотографии
12:58
Не хуже, не лучше: в Волгоградской области остается высокой заболеваемость коронавирусомСмотреть фотографии
12:44
В Волгограде задержали серийного взломщика банкоматовСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 