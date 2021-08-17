Сядет на 12 лет: волгоградец поплатился за интимную переписку с ребенком под видом интернет-кумира

Расследования 17.08.2021 13:27
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17.08.2021 13:27
К 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен 20-летний житель Волгоградской области. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Урюпинский городской суд признал молодого человека виновным по п."б" ч.4 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).
В судебном заседании установлено, что фигурант уголовного дела под видом популярной девушки-блогера в конце 2019 года в Интернете вступил в переписку с 10-летней жительницей города Миасса Челябинской области. Через некоторое время мужчина от имени интернет-кумира предложил девочке прислать свои фотографии в обнаженном виде, что последняя и сделала. После этого он сообщил ребенку, что является мужчиной и прислал свои интимные фото. О произошедшем девочка сообщила родителям, которые обратились в правоохранительные органы.
Расследование уголовного дела проводили сотрудники СО по г.Миассу СУ СК России по Челябинской области. Свою вину житель Волгоградской области не признал.
Судом в пользу потерпевшей также взыскана компенсация морального вреда в сумме 400 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.
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